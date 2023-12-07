الحياري مديرا عاما للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية جوتك

MENAFN - Al Wakeel News)قرر مجلس إدارة الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) تعيين المهندس حسن سعود الحياري مديراً عام للشركة المساهمة الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة



وتعتبر الشركة أول مزود تخزين مستقل مفتوح الوصول في الأردن، وتقدم خدمات تخزين ومناولة ونقل على مستوى عالمي للعملاء المحليين والإقليميين في قطاع النفط والغاز



كما أن الشركة مسؤولة بشكل أساسي عن تخزين وتأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال



والمهندس الحياري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البصرة في العراق، وله خبرة حوالي 22 عاما في قطاع الطاقة اكتسبها من خلال انضمامه لكادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2001، حيث عمل خلالها في قطاعي النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، وتولى العديد من المسؤوليات في الوزارة آخرها منصب الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة