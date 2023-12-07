Thursday, 07 December 2023 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحياري مديرا عاما للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية جوتك

12/7/2023 5:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) تعيين المهندس حسن سعود الحياري مديراً عام للشركة المساهمة الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة


وتعتبر الشركة أول مزود تخزين مستقل مفتوح الوصول في الأردن، وتقدم خدمات تخزين ومناولة ونقل على مستوى عالمي للعملاء المحليين والإقليميين في قطاع النفط والغاز


كما أن الشركة مسؤولة بشكل أساسي عن تخزين وتأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال


والمهندس الحياري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البصرة في العراق، وله خبرة حوالي 22 عاما في قطاع الطاقة اكتسبها من خلال انضمامه لكادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2001، حيث عمل خلالها في قطاعي النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، وتولى العديد من المسؤوليات في الوزارة آخرها منصب الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة

MENAFN07122023000208011052ID1107552631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث