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نائب رئيس الأمن العام يترأس وفد وزارة الداخلية في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

12/7/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، وفد وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي أقيم في المملكة المغربية الشقيقة.
وتم خلال المؤتمر، استعراض نتائج تطبيق توصيات المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، واستعراض توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للعام الحالي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت استعمال التكنولوجيا في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة.
كما تم عرض تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، واستعراض التجارب الأمنية المتميزة للدول المشاركة، وعرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية وتكريم الفائزين.

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