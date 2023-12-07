نائب رئيس الأمن العام يترأس وفد وزارة الداخلية في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، وفد وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي أقيم في المملكة المغربية الشقيقة.
وتم خلال المؤتمر، استعراض نتائج تطبيق توصيات المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، واستعراض توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للعام الحالي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت استعمال التكنولوجيا في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة.
كما تم عرض تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، واستعراض التجارب الأمنية المتميزة للدول المشاركة، وعرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية وتكريم الفائزين.
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