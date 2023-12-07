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مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل السفيرة المصرية بمناسبة تعيينها

12/7/2023 5:16:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم، ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم خليل سفيرة جمهورية مصر العربية بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة.
ورحب المستشار الحمر بالسفيرة المصرية، وهنأها بتعيينها في منصبها الجديد، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما وصلت اليه من تميز في كافة المجالات بفضل الدعم والرعاية الكريمة من القيادتين الحكيمتين بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا
لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.

كما تم خلال اللقاء استعراض سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي الوطيد والتنسيق المتبادل وبخاصة في الجانب الإعلامي.
من جانبها، عبرت السفيرة المصرية عن شكرها وتقديرها لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام على حسن الاستقبال، مؤكدةً مواصلة الجهود لتوثيق وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية المصرية بما يعود الخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين

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