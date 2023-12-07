مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل السفيرة المصرية بمناسبة تعيينها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم، ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم خليل سفيرة جمهورية مصر العربية بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة.
ورحب المستشار الحمر بالسفيرة المصرية، وهنأها بتعيينها في منصبها الجديد، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما وصلت اليه من تميز في كافة المجالات بفضل الدعم والرعاية الكريمة من القيادتين الحكيمتين بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا
لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.
كما تم خلال اللقاء استعراض سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي الوطيد والتنسيق المتبادل وبخاصة في الجانب الإعلامي.
من جانبها، عبرت السفيرة المصرية عن شكرها وتقديرها لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام على حسن الاستقبال، مؤكدةً مواصلة الجهود لتوثيق وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية المصرية بما يعود الخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين
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