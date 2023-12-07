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التعليم تنشر مواصفة امتحان الرياضيات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

12/7/2023 4:29:47 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز القومي للامتحانا والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات أسئلة امتحان الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتوزيع الأسئلة والدرجات.



كما حدد المركز القومى الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.



- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.



- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.



- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.



- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.



- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).



- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.



- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.



- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.



- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط النجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية الفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية الفصل الدراسي الثاني.



-يراعى كتابة الكراسة الامتحانية الكترونيا وكذا نموذج الإجابة.



- يراعي أن يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعا مع توزيع الدرجات في الأسئلة المقالية بدقة.



بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية

- يطبق القرار الوزاري رقم (195) وفيه يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع كالاتي:



- 70 درجة موزعة كما يلي: (30 درجة الاختبارات الشهور 35 درجة المهام الأدائية، و5 درجات المواظبة.



- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.



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تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات اكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 1 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.



- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة .



- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة) الصبح درجة كل فصل دراسي 100درجة.




















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