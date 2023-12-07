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تجهيز اللجان فى مدارس الجيزة استعدادا للانتخابات الرئاسية.. صور

12/7/2023 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) استعدت جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الجيزة.
وتابعت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتنفيذ جميع أعمال الصيانة باللجان وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات من أثاث ومصادر للتهوية والإضاءة ومظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب تجهيز استراحة المراقبين ومقرات المبيت لقوات التأمين، لضمان سير العملية الانتخابية فى هدوء ويسر وتوفير سبل الراحة للقائمين عليها وللمواطنين خلال الاقتراع.
وتكثف أحياء ومراكز ومدن المحافظة أعمال رفع كفاءة المقار الانتخابية من الداخل والخارج، وذلك بتحسين الإنارة العامة أمام مداخل اللجان، ودهان وتجميل الأسوار، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتعديات فى محيطها وفى الطرق المؤدية إليها.
جديرٌ بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تعقد في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابى و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

تجهيز اللجان بمدارس الجيزة

مدارس الجيزة تستعد للانتخابات

تجهيز اللجان الانتخابية في الجيزة

اللجان الانتخابية في مدارس الجيزة

لجنة انتخابية

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

اللجان الانتخابية في الجيزة

لجنة انتخابية في الجيزة








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