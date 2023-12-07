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رسائل البابا تواضروس الثانى حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

12/7/2023 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) دائما ما يحرص قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرارزة المرقسية على الإيجابية والتفاعل مع الأحداث الوطنية الهامة التي تخص الوطن في الأفراح والأزمات، ويكون له دور فاعل في حث المصريين على الوقوف بجوار بلدهم ومساندتها.



وخلال السطور التالية ننشر أبرز رسائل قداسة البابا تواضروس الثانى عن الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ يوم الأحد المقبل وتنتهى الثلاثاء.



1 - المصريون فى الخارج ظهروا فى مجملهم بصورة طيبة خلال التصويت.

2 – يجب أن نحاول جميعا كمصريين المشاركة والتعبير عن حقنا الدستورى.

3 - المشاركة والتعبير أن تمارس حقك ويكون حضورك مهم.

4 – المشاركة في الانتخابات تعلم أولادنا الإيجابية.

5 – طالب المصريون بالتوجه لصناديق الاقتراع من أول ساعة فى فتح باب التصويت.

6 -
التصويت أول ساعة يجعل هناك فرصة للأخرين للتصويت بحرية طوال الأيام الثلاثة.

7 – يجب عدم الاعتماد على اليوم الثالث أو آخر ساعة.
















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