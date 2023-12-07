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وزير دفاع بريطانيا يزور الشرق الأوسط لمناقشة توصيل المساعدات لغزة

12/7/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس اليوم الخميس، أنه سيدعو إلى توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل أسرع، وذلك خلال زيارته المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال شابس - في بيان صدر من مكتبه نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "نحن نعمل على إيجاد أفضل طريقة من أجل إيصال المساعدات والدعم لمن هم في أمس الحاجة إليها بأسرع الطرق.. ويشمل ذلك خيارات عن طريق البر والبحر والجو".

وأضافت القناة أنه من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع البريطاني مع كل من وزير الداخلية الفلسطيني اللواء "زياد هب الريح" ووزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت".

وكان شابس قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بريطانيا تدرس إرسال سفينة تابعة لها من أجل تقديم المساعدات الطبية والإنسانية في الشرق الأوسط.








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