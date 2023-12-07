وزير دفاع بريطانيا يزور الشرق الأوسط لمناقشة توصيل المساعدات لغزة

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس اليوم الخميس، أنه سيدعو إلى توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل أسرع، وذلك خلال زيارته المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال شابس - في بيان صدر من مكتبه نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "نحن نعمل على إيجاد أفضل طريقة من أجل إيصال المساعدات والدعم لمن هم في أمس الحاجة إليها بأسرع الطرق.. ويشمل ذلك خيارات عن طريق البر والبحر والجو".
وأضافت القناة أنه من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع البريطاني مع كل من وزير الداخلية الفلسطيني اللواء "زياد هب الريح" ووزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت".
وكان شابس قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بريطانيا تدرس إرسال سفينة تابعة لها من أجل تقديم المساعدات الطبية والإنسانية في الشرق الأوسط.
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