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الاحتلال يعتقل 42 فلسطينيا على الأقل فى الضفة الغربية وقطاع غزة

12/7/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلا الإسرائيلى، اليوم الخميس، 42 فلسطينيًا، من أنحاء مُختلفة فى الضفة الغربية، نصفهم من قطاع غزة كانوا يعملون داخل إسرائيل وهربوا إلى الضفة بعد طردهم من أماكن عملهم وتقطع السبل بهم داخل الخط الأخضر.

وقالت مصادر أمنية في جنوب الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 شخصًا من مُحافظة "الخليل"، وخمسة بينهم ثلاثة من قطاع غزة، من مُحافظة "بيت لحم".

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من البلدة القديمة في "نابلس" شمال الضفة الغربية، واثنين من قطاع غزة. ومن مُحافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 19 شخصًا جميعهم من قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر. وتشمل المُعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.








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