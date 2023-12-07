العراق يعرب عن دعمه للأمم المتحدة فى لفت انتباه مجلس الأمن لقضايا السلم

(MENAFN
- Youm7) أعربت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن دعمها لموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إزاء ما يحدث من انتهاكات صارخة فى غزة وتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التى تمنح الأمين العام صلاحية لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين .
وأثنت الحكومة العراقية - وفقا لقناة "السومرية نيوز"- على ما أشار له أمين الأمم المتحدة في أن ما يحصل في غزة منذ عدة أسابيع يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وذكرت "أن العراق يؤكد أن الكوارث التي حدثت بسبب العدوان قد أدت إلى مأساة إنسانية تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفها"، لافتة إلى أنها نبهت منذ اليوم الأول للعدوان في غزة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية المسؤولة من أجل عدم انزلاق الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه .
وأوضحت أن تبعات العدوان الذى تقوم به القوات الإسرائيلية قد تسببت بسقوط الآلاف من الضحايا، مشيرة إلى أنه ليس من الإنصاف مساواة الضحية بالقاتل، وأن ما يحدث منذ السابع من أكتوبر لا ينفصل عن تراكمات القهر واغتصاب الحقوق والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
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