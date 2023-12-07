فلسطين ترحب بمبادرة الأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع فى غزة

(MENAFN
- Youm7) رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكى يتحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فورى لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة، اعتمادا على المادة "99" من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التى حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.
وأدانت الوزارة بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الوزارة قادة العالم والدول بدعم مبادرة جوتيريش، والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته، واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.
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