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فلسطين ترحب بمبادرة الأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع فى غزة

12/7/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكى يتحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فورى لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة، اعتمادا على المادة "99" من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التى حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

وأدانت الوزارة بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة قادة العالم والدول بدعم مبادرة جوتيريش، والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته، واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.








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