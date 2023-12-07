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برتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة زيد العالمية العمانية

12/7/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7)


أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مشاركة الهيئة في معرض إيدكس 2023, فرصة هامة لتعزيز أوجه التعاون والتوسع في الشراكات مع
مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي سياق فعاليات ختام معرض إيدكس 2023، وقعت اليوم الهيئة العربية للتصنيع عقدا جديدا للتعاون مع شركة زيد العالمية العمانية.



وأعرب
اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع شركة زيد العالمية، موضحا أنه تم الإتفاق علي الشراكة المشتركة بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، وشركة زيد العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، فضلا عن ضخ استثمارات لإنشاء خطوط انتاج جديدة في العديد من الصناعات المختلفة، وتعزيز التصدير
للدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.



وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن العقد الذي تم توقيعه اليوم هو الخطوة الأولى وليست الأخيرة للتعاون المشترك في مجالات صناعية أخري مع شركة زيد العمانية العالمية.



من جانبه ،أعرب الشيخ "أحمد السيباني "رئيس مجلس إدارة شركة زيد العالمية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به
في الصناعة العربية في كافة مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، مشيدا بإستراتيجية العربية للتصنيع القائمة علي توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع العربية للتصنيع في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.












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