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محافظ الجيزة يطلق فعاليات برنامج أسرة لتحسين جودة الحياة بالمحافظة

12/7/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات برنامج "أسرة" لتحسين جودة حياة الأسر بنطاق المحافظة وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر ديوان عام محافظة الجيزة.



وأكد المحافظ على أهمية البرنامج للدفع قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يساعد البرنامج على دعم جهود الدولة نحو رعاية الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة لكافة أفرادها فى إطار حرص الدولة على ضم مختلف فئات المجتمع لبرامج التنمية ووصول نتائجها لجميع المواطنين.



وأكد المحافظ على أهمية قضية السكان لمصر لكونها تعد أمن قومى تعمل الدولة جاهدةً على الحد من أثارها على معدلات التنمية لتمكين كل فرد من الحصول على حقه فى حياة كريمة، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتحقيق أهداف البرنامج ووصول خدماته لكافة المواطنين ورفع وعيهم بأهميته كخطوة فى سبيل تحسين معيشتهم والإرتقاء بالبيئة الحاضنة لأبنائهم.



وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم تنفيذ البرنامج داخل المحافظة على مدار 3 سنوات مقسمة إلى 4 مراحل تبدأ بتطبيق الفعاليات بعدد 60 وحدة بمركزى الصف وأبوالنمرس يتم خلالها تأهيل وتدريب الكوادر اللازمة بوحدات المرحلة الأولى لنقل خبراتهم للقائمين على البرنامج بوحدات المراحل اللاحقة لتتوسع خدمات البرنامج وتشمل كافة الإدارات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة لضمان وصول خدماتها لجميع المواطنين.



وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف المشتركة مع أهداف التنمية الأخرى والخاصة بالتعلم والتكيف والحد من التغييرات المناخية وتغيير السلوك المجتمعى.



وتوجه "راشد"، بالشكر لجميع الجهات المشاركة بالبرنامج والجهات المنفذة والمانحة من شركاء التنمية ومسئولى الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية بتطبيق فعاليات البرنامج داخل المحافظة، مشيدًا بدور مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجهودها لزيادة إقبال المواطنين على وسائل تنظيم الأسرة والتى ساعدت على خفض معدل النمو السكانى بالمحافظة بنسبة 5 % عن العام الماضى.



وتقدم مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة على جهوده الداعمة لقطاع الصحة بالمحافظة وخاصة ملف لسكان وتنظيم الأسرة والذى ساعد على نجاح برامج تنظيم الأسرة وتحقيقها لأهدافها داخل المحافظة.



وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن محافظة الجيزة تعد نموذج رائد فى توفير برامج تنظيم الأسرة بالقطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن انخفاض مؤشرات الزيادة السكنية بالمحافظة دليلاً على جدية أجهزة المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تطبيق برامج تنظيم الأسرة وتفعيل المبادرات التى تطلقها الدولة فى هذا الصدد.



وأوضحت نائب مدير برنامج أسرة أن البرنامج يعتمد على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والخاصة بتنظيم الأسرة وتوفير كوادر مؤهلة لتوصيل خدمات البرنامج للفئات المستهدفة وتشجيعهم على الإستفادة بفعاليات البرنامج، مضيفة أن البرنامج يشمل تدريب رجال الدين والرائدات الريفيات والمؤثرين والصيادلة وأطباء القطاع الخاص على تلك الأهداف لتحقيق أقصى استفادة من فعالياته.



بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم الاستماع لكلمات الحضور وشرح لفعاليات البرنامج ومخططات التنفيذ من قبل قائد فريق الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة، واختتم الحفل بجلسة مناقشة مفتوحة للرد على الاستفسارات والاستماع إلى المقترحات.



حضر الفعالية هند عبدالحليم نائب المحافظ والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والدكتورة مايسة شوقى نائب مدير برنامج أسرة والدكتور خالد جمال الدين مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وماجد السيد قائد فريق الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة وسحر السنباطى مستشار العلاقات الحكومية ومدير الأعمال الميدانية ورئيس مركز ومدينة لصف ومديرى مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن الإجتماعى وممثلين عن المنطقة الأزهرية والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان و الرائدات الريفيات ومسئولى تنظيم الأسرة بالجيزة ومديرى ورؤساء الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية بالمحافظة.












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