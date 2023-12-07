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افتتاح مؤتمر مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

12/7/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل، مؤتمر" مصر السيسى ... وبناء الدولة الحديثة" جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء، خلال انطلاق النسخة
الثالثة بالتزامن مع مرور70 عاما على إصدار جريدة الجمهورية، الذى يوافق
السابع من ديسمبر عام 1953.
كما تضمن افتتاح المؤتمر عرض فيلم تسجيلي الجمهورية الجديدة ومجهودات الرئيس السيسى، وأيضا عن مسيرة مؤسسة الجمهورية وتوزيع العدد الأول بإصدارها، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس هيئة الوطنية للصحافة، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي .
جدير بالذكر، أنه تتضمن جلسات المؤتمر تناول عدد من الموضوعات حول الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري "حياة كريمة وحماية اجتماعية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا
كما تتضمن الجلسة الثانية، طرح" تنمية سيناء.. قضية أمن قومى، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور سمير فرج المفكر والخبير الإستراتيجي، واللواء محمود نصاررئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
أما الجلسة الثالثة فتدور حول تجربة محافظة الوادى الجديد، تحت عنوان" مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار تجربة الوادى الجديد التنموية نموذجاً"، بحضوراللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

افتتاح مؤتمر مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة

الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء

مؤتمر مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة








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