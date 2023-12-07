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جامعة حلوان تتصدر المراكز الأولى فى مهرجان الفنون بالجامعات المصرية

12/7/2023 4:29:39 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة حلوان ، تصدرها المراكز الأولى فى مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع، الذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بوزارة الشباب والرياضة.



شارك فى المهرجان 18 جامعة مصرية( القاهرة – الأزهر – حلوان – قناة السويس – طنطا – المنوفية – دمنهور – الزقازيق – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – الأقصر – حورس – المنصورة – كفر الشيخ ).



وكرم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والموسيقار عمر خيرت الطالب عمرو عادل لحصوله على درع الغناء والتميز، كما تم تكريم الطالب زياد محمد عيد درويش في مجال التصوير الزيتى، والطالب محمد أحمد حمدى مركز ثالث طباعة والحفر.



وفي مجال المسرح تم تكريم الطالب عصام عبد الكريم
مركز اول
تمثيل
مسرح، والطالبة ياسمين محمد بسام مركز تالت
تمثيل
مسرحي، والطالب أحمد محمد محمد إسماعيل مركز ثالث غناء
مسرحى.



وقدموا طلاب جامعة حلوان أداء استثنائي وتفوقوا بفخر في عدة فئات، حققوا خلالها العديد من المراكز الأولى.



وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ومن جانبه قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة للطلاب الفائزين وأشاد بإنجازاتهم، واكد على ضرورة تسليط الضوء على دور الأنشطة الطلابية وأهميتها في تطوير المهارات وبناء الشخصية، وتكوين طالب جامعى على قدر كبير من المسئولية.



وأفاد رئيس جامعة حلوان، بتقديم الجامعة كل الدعم والتحفيز المستمر لطلابها في مختلف الميادين لتعزيز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في مصر.





وجدير بالذكر أن المهرجان حصاد عامين متتاليين من العمل وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بمتابعة مراكز الفنون بالجامعات من خلال أساتذة متخصصين في كل مجال، للوقوف على الإيجابيات و السلبيات التي تواجه كل جامعة والعمل على تطويرها بمراكز الفنون للارتقاء بمستوى الطلاب وتأهيلهم لمواجهة الجمهور والمشاركة في المسابقات الكبرى.





هذا وقد تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت امين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد
جاد مدير عام ادارة رعاية الشباب بالجامعة.
















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