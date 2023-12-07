مارتن جريفيثس: حملة إسرائيل المشككة فى نزاهة المسؤولين الأممين خطيرة

MENAFN - Youm7) اعرب مارتن جريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء الحملة الممنهجة من قبل حكومة إسرائيل المحتلة ضد المسؤوليين الأممين والتشكيك في نزاهتهم وقال المسؤول الأممي إن "الحملة الراهنة ضد الزملاء في الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة تثير الانزعاج البالغ".

وأضاف وكيل أمين الأمم المتحدة في منشور له عل موقع التواصل الاجتماعي X

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أن التشكيك في نزاهة من يعملون بلا كلل لإحداث تغيير، أمر مضلل وخطير. وقال إن الهجوم على لين هاستينجز بشكل خاص، "شرير وغير مبرر" مؤكدا فخره بالعمل معها ودعمه الكامل لها.

جاء ذلك علي خلفيه حملة هجومية واسعه النطاق علي المسؤولين الأممين لدعمهم الإنساني للقضية الفلسطينية ووقف تأشيرة منسقة الامم المتحدة المقيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن جانبه أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن الأسف البالغ والقلق بشأن قرار السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة لين هاستينجز المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفق المركز الإعلامي للأمم المتحدة

وقال ستيفان دوجاريك إن تأشيرة هاستينجز من المقرر أن تنتهي في العشرين من الشهر الحالي وإن الأمم المتحدة طلبت من الجانب الإسرائيلي إعادة النظر في القرار.







