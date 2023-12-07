لجنة الانتخابات الروسية تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام

(MENAFN
- Youm7) أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن لجنة الانتخابات ستنظر غدا الجمعة فى مشروع قرار بشأن التصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام.
وقالت بامفيلوفا، خلال جلسة لمجلس الاتحاد الروسي(الغرفة العليا للبرلمان)،اليوم الخميس:"سننظر غدا الجمعة في مشروع قرار بشأن شكل التصويت بناء على بحث ميداني ومشاورات واسعة مع زملائنا في الأقاليم وبعد نقاش طويل مع زملائي في لجنة الانتخابات المركزية"، مشيرة إلى أن المشروع يتعلق بإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام .
وكان مجلس الاتحاد الروسى حدد في وقت سابق من اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس من عام 2024.
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