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لجنة الانتخابات الروسية تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام

12/7/2023 4:29:37 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن لجنة الانتخابات ستنظر غدا الجمعة فى مشروع قرار بشأن التصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام.

وقالت بامفيلوفا، خلال جلسة لمجلس الاتحاد الروسي(الغرفة العليا للبرلمان)،اليوم الخميس:"سننظر غدا الجمعة في مشروع قرار بشأن شكل التصويت بناء على بحث ميداني ومشاورات واسعة مع زملائنا في الأقاليم وبعد نقاش طويل مع زملائي في لجنة الانتخابات المركزية"، مشيرة إلى أن المشروع يتعلق بإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام .

وكان مجلس الاتحاد الروسى حدد في وقت سابق من اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس من عام 2024.








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