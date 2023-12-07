رئيس الصين: العلاقات مع الاتحاد الأوروبى مهمة للسلام والاستقرار فى العالم

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الصينى شى جين بينج إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبى مهمة للسلام والاستقرار والرخاء فى العالم.. داعيا الجانبين إلى أن يكونا شريكين فى تعاون متبادل المنفعة.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده شى اليوم الخميس، في بكين مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهما يزوران الصين حاليا لحضور القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها اليوم.

ورحب شى بزيارة ميشيل وفون دير لاين إلى الصين لحضور القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه منذ نهاية العام الماضي، زار كل منهما الصين، وقد أثمرت الحوارات رفيعة المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية والخضراء والرقمية عن نتائج مهمة.

وفي معرض إشارته إلى أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تتمتع بقوة دفع جيدة من الدعم والنمو، قال شي "إن هذا يخدم مصالح الجانبين ويلبي توقعات الشعبين".. مضيفا أنه يتعين على الجانبين العمل معا للحفاظ على قوة دفع النمو في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن العلاقة بين الصين وأوروبا ضرورية للسلام والاستقرار والرخاء العالمي، ويتعين على الجانبين توفير قدر أكبر من الاستقرار للعالم، وقوة دافعة أقوى للتنمية، ومزيد من الإلهام والدعم للحوكمة العالمية.

وأضاف أنه على خلفية أن العالم يمر بتغيرات عميقة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، فإن الصين والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما قوتين رئيسيتين تعملان على تعزيز التعددية القطبية، وسوقين رئيسيين يدعمان العولمة، وحضارتين رئيسيتين تدافعان عن التنوع، يتحملان مسؤولية توفير قدر أكبر من الاستقرار بشكل مشترك للعالم، وضخ مزيد من الزخم في التنمية العالمية، ولعب دور أكبر في قيادة ودعم الحوكمة العالمية.

وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، مضيفا "يجب أن تكون الصين والاتحاد الأوروبي شريكين في تعاون متبادل المنفعة". ودعا الجانبين إلى مواصلة تعزيز الثقة السياسية الثنائية وبناء توافق استراتيجي وتوطيد الروابط ذات الاهتمام المشترك.



