لجنة الكشافين بالأهلي ترشح لكولر مهاجمين تحت السن

MENAFN - Youm7) رشحت لجنة الكشافين بالنادي الأهلي والتي يرأسها هاني رمزي عدد من المهاجمين الأجانب تحت السن وعرضتهم على مارسيل كولر المدير الفني، من أجل اختيار الأنسب منهم إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن في الميركاتو الشتوي، مع صعوبة ضم مهاجم أجنبي فوق السن، بسبب اكتمال قائمة اللاعبين المحترفين.

ويضم الأهلي 5 لاعبين محترفين فوق السن وهم علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج ورضا سليم وأنتوني موديست، ويحتاج للتخلي عن أحد هؤلاء اللاعبين حتى يتسنى له ضم لاعب أجنبي جديد فوق السن.

وقدمت لجنة الكشافين بالأهلي ملف كامل للمدير الفني عن اللاعبين المميزين في مركز المهاجم تحت السن داخل القارة السمراء، من أجل اختيار أحدهم لتدعيم صفوف الأهلي في يناير المقبل.







