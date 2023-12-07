لجنة الكشافين بالأهلي ترشح لكولر مهاجمين تحت السن

(MENAFN
- Youm7) رشحت لجنة الكشافين بالنادي الأهلي والتي يرأسها هاني رمزي عدد من المهاجمين الأجانب تحت السن وعرضتهم على مارسيل كولر المدير الفني، من أجل اختيار الأنسب منهم إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.
ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن في الميركاتو الشتوي، مع صعوبة ضم مهاجم أجنبي فوق السن، بسبب اكتمال قائمة اللاعبين المحترفين.
ويضم الأهلي 5 لاعبين محترفين فوق السن وهم علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج ورضا سليم وأنتوني موديست، ويحتاج للتخلي عن أحد هؤلاء اللاعبين حتى يتسنى له ضم لاعب أجنبي جديد فوق السن.
وقدمت لجنة الكشافين بالأهلي ملف كامل للمدير الفني عن اللاعبين المميزين في مركز المهاجم تحت السن داخل القارة السمراء، من أجل اختيار أحدهم لتدعيم صفوف الأهلي في يناير المقبل.
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