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الزمالك يعسكر قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية بـ 24 ساعة

12/7/2023 4:29:34 AM
(MENAFN- Youm7)


قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك الدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة ساجرادا بالانجولى بالجولة الثالثة من دور المجموعات، المقرر لها السبت باستاد السلام



ويقام المعسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة استعدادا للمباراة الأفريقية ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب النادى بميت عقبة، غدا الجمعة على أن يتوجه بعدها مباشرة للدخول فى المعسكر





يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام في السادسة مساء السبت على ملعب السلام بدلاً من الأحد.





شهدت تدريبات فريق الزمالك، التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الأبيض، وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سوار الغيني الأخيرة، وكانت عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي في مران الأمس.



وشارك "أوباما" في الفقرة التأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي للفريق.












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