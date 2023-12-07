إيهاب جلال يشيد بمستوى البدلاء فى ودية القناة

MENAFN - Youm7) اطمأن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى ، على البدلاء والذين لم يشاركوا أمام البنك الأهلى، فى المباراة التى حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف، ليستعيد نغمة الانتصارات بعد فترة كبيرة من الاخفاقات، والتقدم خطوة مهمة نحو الابتعاد عن مناطق الهبوط.

وظهراللاعبون البدلاء بشكل جيد خلال المباراة الودية التى لعبها الإسماعيلى أمام القناة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد هاشم وباسم مرسى.

ويواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته لمواجهة فريق إنبى المقرر لها السبت 16 ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من دورى nile.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.