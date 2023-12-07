Thursday, 07 December 2023 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيهاب جلال يشيد بمستوى البدلاء فى ودية القناة

12/7/2023 4:29:34 AM
(MENAFN- Youm7) اطمأن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى ، على البدلاء والذين لم يشاركوا أمام البنك الأهلى، فى المباراة التى حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف، ليستعيد نغمة الانتصارات بعد فترة كبيرة من الاخفاقات، والتقدم خطوة مهمة نحو الابتعاد عن مناطق الهبوط.

وظهراللاعبون البدلاء بشكل جيد خلال المباراة الودية التى لعبها الإسماعيلى أمام القناة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد هاشم وباسم مرسى.

ويواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته لمواجهة فريق إنبى المقرر لها السبت 16 ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من دورى nile.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.







MENAFN07122023000132011024ID1107552207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث