مودرن فيوتشر يتجه إلى الجزائر غدا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) تغادر بعثة فريق مودرن فيوتشر الى دولة الجزائرغدا لخوض ثالث جولات دورى المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نظيره اتحاد العاصمة والسعى لتحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.
ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة، الأحد المقبل على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية الجزائر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية حيث يدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة،
ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.
و حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز في أول مواجهتين له بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد فريقنا بالكونفدرالية ستة نقاط من أول جولتين ليتقاسم الصدارة مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى.
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