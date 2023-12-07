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مودرن فيوتشر يتجه إلى الجزائر غدا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

12/7/2023 4:29:34 AM
(MENAFN- Youm7) تغادر بعثة فريق مودرن فيوتشر الى دولة الجزائرغدا لخوض ثالث جولات دورى المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نظيره اتحاد العاصمة والسعى لتحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة، الأحد المقبل على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية الجزائر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية حيث يدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة،
ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

و حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز في أول مواجهتين له بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد فريقنا بالكونفدرالية ستة نقاط من أول جولتين ليتقاسم الصدارة مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى.














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