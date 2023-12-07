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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 94 سنتا ليبلغ 43ر80 دولار

12/7/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتا ليبلغ 43ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 37ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90ر2 دولار لتبلغ 30ر74 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94ر2 دولار لتبلغ 38ر69 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف




MENAFN07122023000071011013ID1107552205

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