سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 94 سنتا ليبلغ 43ر80 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتا ليبلغ 43ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 37ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90ر2 دولار لتبلغ 30ر74 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94ر2 دولار لتبلغ 38ر69 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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