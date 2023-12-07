السعودية والأمم المتحدة تشددان على بذل المزيد من الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 12 (كونا) -- شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من غوتيريش أشار فيه إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن بتفعيل المادة ال99 من ميثاق الأمم المتحدة لمطالبة المجلس بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة وينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وأضافت أن الامير فيصل عبر عن تقدير ودعم المملكة للخطوة المبررة والمهمة التي قام بها غوتيريش الخاصة بتفعيل المادة ال99 من ميثاق الأمم المتحدة.(النهاية)
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