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السعودية والأمم المتحدة تشددان على بذل المزيد من الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

12/7/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 12 (كونا) -- شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من غوتيريش أشار فيه إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن بتفعيل المادة ال99 من ميثاق الأمم المتحدة لمطالبة المجلس بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة وينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وأضافت أن الامير فيصل عبر عن تقدير ودعم المملكة للخطوة المبررة والمهمة التي قام بها غوتيريش الخاصة بتفعيل المادة ال99 من ميثاق الأمم المتحدة.(النهاية)

ع ش / ع ج ر




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