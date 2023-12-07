الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون تمويلا لإسرائيل وأوكرانيا طلبه الرئيس بايدن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- قالت وسائل اعلام امريكية ان الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقلوا مشروع قانون يقدم تمويلا لإسرائيل وأوكرانيا نظرا لعدم تضمنه مطالب تتعلق بتأمين الحدود الأمريكية حيث يتدفق المهاجرون غير الشرعيين ويتم تهريب المخدرات الفتاكة إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الوسائل أن أغلبية 51 من أصل 100 سيناتور صوتوا مساء أمس الاربعاء لعدم طرح مشروع القانون للتصويت اذ كان هذا الامر يتطلب موافقة 60 عضوا من أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون أكثر من 100 مليار دولار تشمل مساعدات عاجلة موجهة لإسرائيل وأخرى موجهة لأوكرانيا إضافة إلى مساعدات إنسانية مخصصة لقطاع غزة بناء على طلب من الرئيس جو بايدن لكن الجمهوريين عارضوا مشروع القانون منذ البداية لأنه لا يلبي مطالبهم بشأن أمن الحدود رغم أنه يتضمن بالفعل تمويلا مخصصا لهذا الملف.
وكان بايدن طلب من الكونغرس في أكتوبر الماضي ما يزيد على 100 مليار دولار تتضمن مساعدات لإسرائيل بقيمة 3ر14 مليار دولار لدعم قدراتها في مجال الطيران والصواريخ والدعم الدفاعي كما تتضمن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار بينها 30 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) التي يلقى على عاتقها تزويد كييف بالمعدات.
وسبق أن أوضح الرئيس بايدن في خطاب أن التمويل الذي يسعى إلى الحصول عليه من الكونغرس يمثل "التزاما غير مسبوق بأمن إسرائيل وسيزيد من التفوق العسكري النوعي لها وهو ما التزمنا به".
ودافع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن رفض حزبه لمشروع القانون مشددا على أن "الجمهوريين في المجلس سيرفضون الموافقة على مشروع قانون لا يتناول أولويات الأمن القومي الأمريكي بطريقة جدية. وكما قلنا منذ أسابيع فإن التشريع الذي لا يتضمن تغييرات في السياسة لتأمين حدودنا لن يمرر في مجلس الشيوخ".
وفي المقابل حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر من تأثيرات رفض مشروع القانون على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا مشيرا إلى أن عرقلة التشريع تصب في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبعد بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه المستمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم عسكري للاحتلال وأجرت تغييرات على تموضعها العسكري في المنطقة لمساعدة الكيان المحتل.
وحذر البيت الأبيض مطلع الأسبوع الجاري من أن الكونغرس إذا لم يوافق على تمويل جديد لصالح كييف "سوف تنفد الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا ولتوفير المعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية".
وبعد يوم واحد من هذا التحذير أعلنت الإدارة الأمريكية مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار تشمل معدات دفاع جوي وذخائر مدفعية وصواريخ مضادة للدروع إضافة إلى قطع غيار ومعدات نقل وتدريب لتلبية احتياجات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.(النهاية)
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