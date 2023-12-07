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الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون تمويلا لإسرائيل وأوكرانيا طلبه الرئيس بايدن

12/7/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- قالت وسائل اعلام امريكية ان الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقلوا مشروع قانون يقدم تمويلا لإسرائيل وأوكرانيا نظرا لعدم تضمنه مطالب تتعلق بتأمين الحدود الأمريكية حيث يتدفق المهاجرون غير الشرعيين ويتم تهريب المخدرات الفتاكة إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الوسائل أن أغلبية 51 من أصل 100 سيناتور صوتوا مساء أمس الاربعاء لعدم طرح مشروع القانون للتصويت اذ كان هذا الامر يتطلب موافقة 60 عضوا من أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون أكثر من 100 مليار دولار تشمل مساعدات عاجلة موجهة لإسرائيل وأخرى موجهة لأوكرانيا إضافة إلى مساعدات إنسانية مخصصة لقطاع غزة بناء على طلب من الرئيس جو بايدن لكن الجمهوريين عارضوا مشروع القانون منذ البداية لأنه لا يلبي مطالبهم بشأن أمن الحدود رغم أنه يتضمن بالفعل تمويلا مخصصا لهذا الملف.
وكان بايدن طلب من الكونغرس في أكتوبر الماضي ما يزيد على 100 مليار دولار تتضمن مساعدات لإسرائيل بقيمة 3ر14 مليار دولار لدعم قدراتها في مجال الطيران والصواريخ والدعم الدفاعي كما تتضمن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار بينها 30 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) التي يلقى على عاتقها تزويد كييف بالمعدات.
وسبق أن أوضح الرئيس بايدن في خطاب أن التمويل الذي يسعى إلى الحصول عليه من الكونغرس يمثل "التزاما غير مسبوق بأمن إسرائيل وسيزيد من التفوق العسكري النوعي لها وهو ما التزمنا به".
ودافع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن رفض حزبه لمشروع القانون مشددا على أن "الجمهوريين في المجلس سيرفضون الموافقة على مشروع قانون لا يتناول أولويات الأمن القومي الأمريكي بطريقة جدية. وكما قلنا منذ أسابيع فإن التشريع الذي لا يتضمن تغييرات في السياسة لتأمين حدودنا لن يمرر في مجلس الشيوخ".
وفي المقابل حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر من تأثيرات رفض مشروع القانون على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا مشيرا إلى أن عرقلة التشريع تصب في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبعد بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه المستمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم عسكري للاحتلال وأجرت تغييرات على تموضعها العسكري في المنطقة لمساعدة الكيان المحتل.
وحذر البيت الأبيض مطلع الأسبوع الجاري من أن الكونغرس إذا لم يوافق على تمويل جديد لصالح كييف "سوف تنفد الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا ولتوفير المعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية".
وبعد يوم واحد من هذا التحذير أعلنت الإدارة الأمريكية مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار تشمل معدات دفاع جوي وذخائر مدفعية وصواريخ مضادة للدروع إضافة إلى قطع غيار ومعدات نقل وتدريب لتلبية احتياجات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.(النهاية)

ع س ج / م ن م




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