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طقس البلاد دافئ نهارا مائل للبرودة في أول الليل وبارد بآخره في عطلة نهاية الأسبوع

12/7/2023 4:29:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 - (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع دافئا نهارا ومائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره مع فرص لتكون ضباب على بعض المناطق.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي من مساء غد الجمعة مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة نسبيا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا وتتكاثر السحب تدريجيا وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وتقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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