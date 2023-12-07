لبنان بين تجنيب حرب كبيرة وخطة طوارئ تحاكي حرب 2006

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من أيوب خداج (تقرير اخباري)
بيروت - 7 - 12 (كونا) -- على وقع مخاوف من توسع نطاق المواجهات العسكرية اليومية التي يشهدها جنوب لبنان إلى حرب مع قوات الاحتلال الاسرائيلي سارعت حكومة بيروت إلى العمل على "تجنيب أي حرب كبيرة قد تحصل" لكنها في المقابل عكفت على إعداد خطة طوارئ للتعامل مع أي تداعيات محتملة.
وفي ضوء تطورات الوضع بجنوب لبنان تزامنا مع حرب الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء سقوط أول قتيل بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.
وترى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن ثمة زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف على طول الخط الأزرق لكن الجيش اللبناني "لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل".
ومع تأكيد رئيس حكومة تصريف الاعمال ببيروت نجيب ميقاتي أن لبنان "في عين العاصفة" وضع لبنان خطة طوارئ وطنية استندت إلى "مقارنة معيارية" لما مر به أثناء العدوان الاسرائيلي صيف 2006 لا سيما لجهة التهجير القسري لنحو مليون لبناني.
واستعرض مسؤولون لبنانيون ومعنيون بالخطة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تفاصيل من الخطة وأهدافها وسط ترقب من مسار العدوان الإسرائيلي على غزة وسيناريوهات توسع الحرب.
وتنظر الخطة في مقاربة حاجات ثلاث فئات سكانية من اللبنانيين هم: النازحون في مراكز الايواء والنازحون في شقق ومنازل خاصة والمجتمع اللبناني المضيف.
وتتضمن ايضا ثلاث فئات سكانية اخرى بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة بدعم هذه الفئات كاللاجئين الفلسطينيين مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والنازحين السوريين مع مفوضية اللاجئين والعمال الاجانب مع منظمة الامم المتحدة للهجرة.
كما تعمل الخطة على التعامل مع الضغط على القطاع الصحي والحاجة لتأمين المستلزمات الانسانية للنازحين في مراكز الايواء وكيفية العمل في ظل حصار بحري وجوي.
وتشمل المحاور العامة للخطة الوطنية مجالات الصحة والايواء والأمن الغذائي والمياه والنظافة العامة والمساعدات الاساسية والحماية والاستقرار الاجتماعي اضافة الى التنظيم اللوجستي.
وقال وزير الصحة فراس الابيض ل(كونا) ان دور الوزارة في خطة الطوارئ يتمثل بإعداد القطاع الصحي في لبنان الحكومي والخاص والتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية لضمان حسن استخدام الموارد.
واضاف الأبيض أن الوزارة ستقوم بمتابعة تجهيز المستشفيات لاستقبال جرحى الحرب ونقل المرضى وتأمين المستلزمات والادوية التي قد يحتاجون لها اضافة الى التعامل مع موجات النزوح قسرا للمواطنين بين المناطق وضمان استمرارية الخدمات الصحية لهم.
ولفت الى ان وضع لبنان مغاير عما كان عليه خلال الحرب التي جرت عليه في العام 2006 حيث يعاني اليوم من ازمة اقتصادية وهجرة اطباء وممرضين ونقص في الادوية والمستلزمات اضافة الى العبء المتمثل بأزمة لجوء أكثر من مليوني شخص على أراضيه.
واستدرك وزير الصحة بالقول انه واستنادا الى المسح الذي قامت به وزارته تبين ان هناك بعض الامكانيات المتوفرة في لبنان ولضمان حسن استخدامها تم تفعيل غرفة عمليات طوارئ الصحة العامة في الوزارة لتوظيف هذه الموارد والتأكد من التنسيق بين الفرقاء العاملين في القطاع الصحي.
ونوه الابيض ب"التنسيق الممتاز" مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) واللجنة الدولية للصليب الاحمر و(اونروا) وأطباء بلا حدود وغيرها كما اشاد ايضا بالتنسيق الممتاز مع الجمعيات الأهلية.
ولفت الى ان مساعدات بدأت بالوصول الى لبنان من منظمة الصحة العالمية و(يونيسف) وغيرها وبوشر توزيعها على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية للرفع من جهوزية القطاع الصحي في لبنان تحسبا لأي طارئ.
من جانبه قال مكتب وزير الداخلية ل(كونا) ان الوزير بسام مولوي عقد سلسلة اجتماعات مع المحافظين كافة وخصوصا في المناطق التي تشهد توترات وحركة نزوح وجرى تفعيل غرف العمليات لدى المحافظات وتأمين التجهيزات المطلوبة خاصة في المجال التقني.
واضاف ان وزارة الداخلية والبلديات معنية بجميع قطاعات خطة الطوارئ الوطنية ومن اجل ذلك أطلقت منصة خاصة بالوزارة مهمتها تحديد كافة الجهات العاملة ميدانيا مع ارقام الاتصال بها وجمع كافة المعلومات حول عدد النازحين واماكن التوتر.
بدوره أكد رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي ل(كونا) جهوزية الصليب الاحمر الذي يعمل حاليا في المناطق الحدودية المتوترة عبر ستة مراكز و60 سيارة اسعاف و100 مسعف.
وقال الزغبي "لدينا على المستوى الوطني قدرة على تفعيل العمل عبر 320 سيارة اسعاف و47 مركزا مع 5 الاف و100 مسعف".
واضاف "ان دورنا في خطة الطوارئ على المستوى الوطني يتمثل بتأمين فرق الاسعاف وتقديم وحدات الدم عبر بنوك الدم التابعة للصليب الاحمر في مختلف المناطق".
واشار الى ان الصليب الأحمر سيتولى انطلاقا من دوره في الخطة عمليات الايواء لقسم من النازحين وتوفير حصص غذائية وتقديم خدمات طبية وادوية في المستوصفات التابعة له وفق الامكانيات المتاحة.
ولفت الى وجود ما يسمى ب"خلايا الأزمات" في المناطق تضم عاملين من الصليب الاحمر مع الجهات المحلية التي تقوم بتقديم الامور اللوجستية والطعام والادوية وحليب الاطفال وغيرها من المساعدات الاساسية.
وبين الزغبي ان الصليب الاحمر اللبناني لديه مندوبون في وزارات الداخلية والدفاع والصحة والتربية للتنسيق معها في وقت الازمات.
من جانبها عرضت مديرة البرامج في منظمة الصحة العالمية في لبنان أليسار راضي ل(كونا) الدور الذي تضطلع به المنظمة لدعم القطاع الصحي ويتم "التركيز حاليا على تفعيل (غرفة التنسيق)" الموجودة في وزارة الصحة والتي تعنى بالاستشفاء ونقل المرضى والجرحى ومراقبة الاوبئة وتمتلك نظاما الكترونيا يجمع المعلومات من المناطق لتتيح للوزارة التحرك بالفعالية المطلوبة ومراقبة التطورات الصحية للأحداث.
وقالت راضي "يوجد في لبنان خبراء لمساعدة وزارة الصحة لوضع الاسس العالمية لعملية التنسيق في حالات الطوارئ".
واضافت ان المنظمة تقوم بدعم جهوزية المستشفيات لاستقبال الجرحى وذلك من خلال وجود أكثر من 100 سرير مخصص للعناية المركزة الى جانب دعم توظيف مزيد من الممرضين والممرضات لتتمكن المستشفيات من استقبال مزيد من المرضى.
ولفتت الى اتمام عملية تدريب 4 الاف عامل من الطاقم الطبي في المستشفيات على الانعاش في حالات الطوارئ اضافة الى تحديد "المستشفيات التي تعتبر مرجعا في القطاع الصحي".
وقالت راضي تم توزيع 10 وحدات من المستلزمات والمعدات الطبية استقدمتها منظمة الصحة كل منها تمكن من اجراء عمليات جراحية متطورة ل100 شخص وزعت على المستشفيات اضافة الى 30 مجموعة من المستلزمات الخاصة للطوارئ ستوزع على المستشفيات.
واضافت ان المنظمة دعمت وزارة الصحة اللبنانية في نظام الترصد الوبائي "لان الاوبئة تنتشر في الازمات والحروب" وذلك عبر وجود فريق عمل مكون من 90 شخصا لرصد الامراض التي قد تتحول الى وباء واحتوائها.
وعلى الصعيد المالي أعلن وزير المالية يوسف الخليل في تصريح اعلامي عن اعداد الوزارة خطة طارئة ل"مواجهة اي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم في المنطقة وتحسبا لأي تطورات على المستوى الداخلي".
وقال الخليل ان الخطة تحمل ثلاثة عناوين تحاكي كيفية مواجهة الأزمة على صعيد المالية العامة الاول على مستوى ضمانة الاستقرار المالي والنقدي والثاني على مستوى الانفاق وما يتطلبه لتيسير المرفق العام اما الثالث فعلى مستوى التمويل عبر الاستمرار في عملية تعزيز الواردات وتنويع مصادرها.
واضاف ان الخطة "بنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والامني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية لما لها من أثر سلبي يهدد بخسارة لبنان ما يقارب 63 بالمئة من وارداته الحالية".
وبدوره بحث وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري مع ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمواقع الالكترونية خطة الطوارئ المخصصة للتعامل مع الازمة وتطورات الاحداث.
وقال عن خطة الطوارئ "يجب ان نكون واضحين وننقل الخبر بموضوعية وجدية واذا حصل اي خطأ فالتراجع عنه والاعتذار والتصحيح ليس خطأ".
وتتضمن آلية عمل الخطة بنودا تتعلق بالإعلام وبأمور توجيهية وارشادية اخرى للمواطنين وللمزارعين وفئات اخرى.
وتميزت الخطة بوضع إطار تنسيقي مع منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان لتطبيق الخطة والاستجابة الى الحاجات الاغاثية عبر تنظيم 10 مجموعات عمل تعمل كل مجموعة على وضع حاجات وطرق عمل قطاعها.
ويشرف على كل مجموعة قطاعية وزارة اساسية ووزارات مساندة في المقابل تتمثل الامم المتحدة بالوكالة الاساسية العاملة في القطاع.(النهاية)
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