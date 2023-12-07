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لبنان بين تجنيب حرب كبيرة وخطة طوارئ تحاكي حرب 2006

12/7/2023 4:29:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أيوب خداج (تقرير اخباري)
بيروت - 7 - 12 (كونا) -- على وقع مخاوف من توسع نطاق المواجهات العسكرية اليومية التي يشهدها جنوب لبنان إلى حرب مع قوات الاحتلال الاسرائيلي سارعت حكومة بيروت إلى العمل على "تجنيب أي حرب كبيرة قد تحصل" لكنها في المقابل عكفت على إعداد خطة طوارئ للتعامل مع أي تداعيات محتملة.
وفي ضوء تطورات الوضع بجنوب لبنان تزامنا مع حرب الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء سقوط أول قتيل بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.
وترى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن ثمة زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف على طول الخط الأزرق لكن الجيش اللبناني "لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل".
ومع تأكيد رئيس حكومة تصريف الاعمال ببيروت نجيب ميقاتي أن لبنان "في عين العاصفة" وضع لبنان خطة طوارئ وطنية استندت إلى "مقارنة معيارية" لما مر به أثناء العدوان الاسرائيلي صيف 2006 لا سيما لجهة التهجير القسري لنحو مليون لبناني.
واستعرض مسؤولون لبنانيون ومعنيون بالخطة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تفاصيل من الخطة وأهدافها وسط ترقب من مسار العدوان الإسرائيلي على غزة وسيناريوهات توسع الحرب.
وتنظر الخطة في مقاربة حاجات ثلاث فئات سكانية من اللبنانيين هم: النازحون في مراكز الايواء والنازحون في شقق ومنازل خاصة والمجتمع اللبناني المضيف.
وتتضمن ايضا ثلاث فئات سكانية اخرى بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة بدعم هذه الفئات كاللاجئين الفلسطينيين مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والنازحين السوريين مع مفوضية اللاجئين والعمال الاجانب مع منظمة الامم المتحدة للهجرة.
كما تعمل الخطة على التعامل مع الضغط على القطاع الصحي والحاجة لتأمين المستلزمات الانسانية للنازحين في مراكز الايواء وكيفية العمل في ظل حصار بحري وجوي.
وتشمل المحاور العامة للخطة الوطنية مجالات الصحة والايواء والأمن الغذائي والمياه والنظافة العامة والمساعدات الاساسية والحماية والاستقرار الاجتماعي اضافة الى التنظيم اللوجستي.
وقال وزير الصحة فراس الابيض ل(كونا) ان دور الوزارة في خطة الطوارئ يتمثل بإعداد القطاع الصحي في لبنان الحكومي والخاص والتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية لضمان حسن استخدام الموارد.
واضاف الأبيض أن الوزارة ستقوم بمتابعة تجهيز المستشفيات لاستقبال جرحى الحرب ونقل المرضى وتأمين المستلزمات والادوية التي قد يحتاجون لها اضافة الى التعامل مع موجات النزوح قسرا للمواطنين بين المناطق وضمان استمرارية الخدمات الصحية لهم.
ولفت الى ان وضع لبنان مغاير عما كان عليه خلال الحرب التي جرت عليه في العام 2006 حيث يعاني اليوم من ازمة اقتصادية وهجرة اطباء وممرضين ونقص في الادوية والمستلزمات اضافة الى العبء المتمثل بأزمة لجوء أكثر من مليوني شخص على أراضيه.
واستدرك وزير الصحة بالقول انه واستنادا الى المسح الذي قامت به وزارته تبين ان هناك بعض الامكانيات المتوفرة في لبنان ولضمان حسن استخدامها تم تفعيل غرفة عمليات طوارئ الصحة العامة في الوزارة لتوظيف هذه الموارد والتأكد من التنسيق بين الفرقاء العاملين في القطاع الصحي.
ونوه الابيض ب"التنسيق الممتاز" مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) واللجنة الدولية للصليب الاحمر و(اونروا) وأطباء بلا حدود وغيرها كما اشاد ايضا بالتنسيق الممتاز مع الجمعيات الأهلية.
ولفت الى ان مساعدات بدأت بالوصول الى لبنان من منظمة الصحة العالمية و(يونيسف) وغيرها وبوشر توزيعها على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية للرفع من جهوزية القطاع الصحي في لبنان تحسبا لأي طارئ.
من جانبه قال مكتب وزير الداخلية ل(كونا) ان الوزير بسام مولوي عقد سلسلة اجتماعات مع المحافظين كافة وخصوصا في المناطق التي تشهد توترات وحركة نزوح وجرى تفعيل غرف العمليات لدى المحافظات وتأمين التجهيزات المطلوبة خاصة في المجال التقني.
واضاف ان وزارة الداخلية والبلديات معنية بجميع قطاعات خطة الطوارئ الوطنية ومن اجل ذلك أطلقت منصة خاصة بالوزارة مهمتها تحديد كافة الجهات العاملة ميدانيا مع ارقام الاتصال بها وجمع كافة المعلومات حول عدد النازحين واماكن التوتر.
بدوره أكد رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي ل(كونا) جهوزية الصليب الاحمر الذي يعمل حاليا في المناطق الحدودية المتوترة عبر ستة مراكز و60 سيارة اسعاف و100 مسعف.
وقال الزغبي "لدينا على المستوى الوطني قدرة على تفعيل العمل عبر 320 سيارة اسعاف و47 مركزا مع 5 الاف و100 مسعف".
واضاف "ان دورنا في خطة الطوارئ على المستوى الوطني يتمثل بتأمين فرق الاسعاف وتقديم وحدات الدم عبر بنوك الدم التابعة للصليب الاحمر في مختلف المناطق".
واشار الى ان الصليب الأحمر سيتولى انطلاقا من دوره في الخطة عمليات الايواء لقسم من النازحين وتوفير حصص غذائية وتقديم خدمات طبية وادوية في المستوصفات التابعة له وفق الامكانيات المتاحة.
ولفت الى وجود ما يسمى ب"خلايا الأزمات" في المناطق تضم عاملين من الصليب الاحمر مع الجهات المحلية التي تقوم بتقديم الامور اللوجستية والطعام والادوية وحليب الاطفال وغيرها من المساعدات الاساسية.
وبين الزغبي ان الصليب الاحمر اللبناني لديه مندوبون في وزارات الداخلية والدفاع والصحة والتربية للتنسيق معها في وقت الازمات.
من جانبها عرضت مديرة البرامج في منظمة الصحة العالمية في لبنان أليسار راضي ل(كونا) الدور الذي تضطلع به المنظمة لدعم القطاع الصحي ويتم "التركيز حاليا على تفعيل (غرفة التنسيق)" الموجودة في وزارة الصحة والتي تعنى بالاستشفاء ونقل المرضى والجرحى ومراقبة الاوبئة وتمتلك نظاما الكترونيا يجمع المعلومات من المناطق لتتيح للوزارة التحرك بالفعالية المطلوبة ومراقبة التطورات الصحية للأحداث.
وقالت راضي "يوجد في لبنان خبراء لمساعدة وزارة الصحة لوضع الاسس العالمية لعملية التنسيق في حالات الطوارئ".
واضافت ان المنظمة تقوم بدعم جهوزية المستشفيات لاستقبال الجرحى وذلك من خلال وجود أكثر من 100 سرير مخصص للعناية المركزة الى جانب دعم توظيف مزيد من الممرضين والممرضات لتتمكن المستشفيات من استقبال مزيد من المرضى.
ولفتت الى اتمام عملية تدريب 4 الاف عامل من الطاقم الطبي في المستشفيات على الانعاش في حالات الطوارئ اضافة الى تحديد "المستشفيات التي تعتبر مرجعا في القطاع الصحي".
وقالت راضي تم توزيع 10 وحدات من المستلزمات والمعدات الطبية استقدمتها منظمة الصحة كل منها تمكن من اجراء عمليات جراحية متطورة ل100 شخص وزعت على المستشفيات اضافة الى 30 مجموعة من المستلزمات الخاصة للطوارئ ستوزع على المستشفيات.
واضافت ان المنظمة دعمت وزارة الصحة اللبنانية في نظام الترصد الوبائي "لان الاوبئة تنتشر في الازمات والحروب" وذلك عبر وجود فريق عمل مكون من 90 شخصا لرصد الامراض التي قد تتحول الى وباء واحتوائها.
وعلى الصعيد المالي أعلن وزير المالية يوسف الخليل في تصريح اعلامي عن اعداد الوزارة خطة طارئة ل"مواجهة اي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم في المنطقة وتحسبا لأي تطورات على المستوى الداخلي".
وقال الخليل ان الخطة تحمل ثلاثة عناوين تحاكي كيفية مواجهة الأزمة على صعيد المالية العامة الاول على مستوى ضمانة الاستقرار المالي والنقدي والثاني على مستوى الانفاق وما يتطلبه لتيسير المرفق العام اما الثالث فعلى مستوى التمويل عبر الاستمرار في عملية تعزيز الواردات وتنويع مصادرها.
واضاف ان الخطة "بنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والامني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية لما لها من أثر سلبي يهدد بخسارة لبنان ما يقارب 63 بالمئة من وارداته الحالية".
وبدوره بحث وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري مع ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمواقع الالكترونية خطة الطوارئ المخصصة للتعامل مع الازمة وتطورات الاحداث.
وقال عن خطة الطوارئ "يجب ان نكون واضحين وننقل الخبر بموضوعية وجدية واذا حصل اي خطأ فالتراجع عنه والاعتذار والتصحيح ليس خطأ".
وتتضمن آلية عمل الخطة بنودا تتعلق بالإعلام وبأمور توجيهية وارشادية اخرى للمواطنين وللمزارعين وفئات اخرى.
وتميزت الخطة بوضع إطار تنسيقي مع منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان لتطبيق الخطة والاستجابة الى الحاجات الاغاثية عبر تنظيم 10 مجموعات عمل تعمل كل مجموعة على وضع حاجات وطرق عمل قطاعها.
ويشرف على كل مجموعة قطاعية وزارة اساسية ووزارات مساندة في المقابل تتمثل الامم المتحدة بالوكالة الاساسية العاملة في القطاع.(النهاية)

ا ي ب / ط م ا




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