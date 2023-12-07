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(الداخلية) تحذر من عمليات نصب وانتحال صفة رجال الأمن يرتكبها أشخاص من خارج الكويت

12/7/2023 4:29:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- حذرت وزارة الداخلية اليوم الخميس الجميع من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخرا يقوم فيها بعض المحتالين من خارج البلاد بانتحال صفة رجال الأمن في الكويت مستخدمين أرقام هواتف كويتية وبرامج اتصال إلكترونية.
ودعت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات تجنبا لوقوعهم ضحايا لعمليات النصب.
وأكدت على الجميع ضرورة عدم تزويد هؤلاء بالأرقام البنكية وضرورة سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة.
وشددت (الداخلية) على أنه جار متابعة وتعقب تلك الاتصالات من الجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. (النهاية)

ح م د / ن و ف




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