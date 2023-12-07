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طوكيو تطلب من واشنطن تأكيد سلامة طائرات (أوسبري)

12/7/2023 4:29:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو – 7 – 12 (كونا) -- أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الخميس أن بلاده طلبت بشكل رسمي من الولايات المتحدة تأكيد سلامة طائرات (أوسبري) المنتشرة في اليابان قبل استئناف الرحلات الجوية العسكرية وذلك في أعقاب الحادث المروع الذي وقع في 29 نوفمبر الماضي جنوب غرب اليابان وراح ضحيته 8 عسكريين أمريكيين على متن طائرة من طراز أوسبري (سي في-22).
وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي على هامش إعلان الجيش الأمريكي مساء أمس الأربعاء منع طائراته من نوع (أوسبري) من التحليق في جميع أنحاء العالم إن "ضمان سلامة الطيران هي الأولوية القصوى في تشغيل الطائرات" موضحا أن "بلاده ستواصل مطالبة الجانب الأمريكي بتبادل المعلومات".
وقالت قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو الأمريكي في بيان سابق إن "معلومات التحقيق الأولية تشير إلى أن عطلا محتملا تسبب في الحادث ولكن السبب الحقيقي غير معروف حتى الآن".
وأوضح البيان أن "المنع المؤقت سيوفر الوقت لإجراء تحقيق شامل لتحديد الأسباب ووضع التوصيات لضمان عودة أسطول القوات الجوية (سي في-22) إلى عمليات الطيران".(النهاية)

م ك / م ع ح ع




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