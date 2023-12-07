طوكيو تطلب من واشنطن تأكيد سلامة طائرات (أوسبري)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو – 7 – 12 (كونا) -- أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الخميس أن بلاده طلبت بشكل رسمي من الولايات المتحدة تأكيد سلامة طائرات (أوسبري) المنتشرة في اليابان قبل استئناف الرحلات الجوية العسكرية وذلك في أعقاب الحادث المروع الذي وقع في 29 نوفمبر الماضي جنوب غرب اليابان وراح ضحيته 8 عسكريين أمريكيين على متن طائرة من طراز أوسبري (سي في-22).
وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي على هامش إعلان الجيش الأمريكي مساء أمس الأربعاء منع طائراته من نوع (أوسبري) من التحليق في جميع أنحاء العالم إن "ضمان سلامة الطيران هي الأولوية القصوى في تشغيل الطائرات" موضحا أن "بلاده ستواصل مطالبة الجانب الأمريكي بتبادل المعلومات".
وقالت قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو الأمريكي في بيان سابق إن "معلومات التحقيق الأولية تشير إلى أن عطلا محتملا تسبب في الحادث ولكن السبب الحقيقي غير معروف حتى الآن".
وأوضح البيان أن "المنع المؤقت سيوفر الوقت لإجراء تحقيق شامل لتحديد الأسباب ووضع التوصيات لضمان عودة أسطول القوات الجوية (سي في-22) إلى عمليات الطيران".(النهاية)
م ك / م ع ح ع
MENAFN07122023000071011013ID1107552196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.