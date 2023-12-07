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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

12/7/2023 4:29:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 كانون الأول(بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحام يأتي تزامنا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستوطنون المتطرفون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة بالقدس وصولا إلى حائط البراق.
وشددت شرطة الاحتلال اجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى ودققت في هويات المواطنين المقدسيين في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشبان لمنعهم من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
07/12/2023 12:04:30

MENAFN07122023000117011021ID1107552195

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