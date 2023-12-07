النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- تعافت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية.

ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.68 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.6 بالمئة إلى 69.80 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنحو 10 بالمئة منذ أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات النفط الخام في تشرين الثاني الماضي، انخفضت 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى تراجع الطلب.

وبينما انخفض إجمالي الواردات على أساس شهري، نمت صادرات الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر في تشرين الثاني الماضي هذا العام، ما يشير إلى أن قطاع التصنيع ربما بدأ في الاستفادة من ارتفاع تدفقات التجارة العالمية.

--(بترا)

رصد/أغ / أ أ / س س

07/12/2023 11:45:38