منظمات اممية وإنسانية: الوضع في غزة كارثي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول(بترا)- أكدت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات انسانية، أن الوضع الإنساني في غزة "كارثي"، وهو من بين أسوأ الأوضاع التي شهدناها، ومن المرجح أن يزداد سوءاً مع استمرار الأعمال العدائية وإن الغالبية العظمى من السكان المدنيين في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية،

واشارت المنظمات في بيان مشترك اليوم الخميس، الى أن عدد النازحين داخل القطاع قد تجاوز أكثر من 1.8 مليون شخص، بنسبة تقارب 80 بالمئة من سكان غزة وان الغالبية العظمى من النازحين لجأوا إلى مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شديدة الاكتظاظ المنتشرة في القطاع، مع تدن شديد في القدرة على الوصول إلى المرافق الصحية.

وأشاروا الى ان جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص، يعانون من نقص في الغذاء والماء النظيف، ويواجهون سوء التغذية، نظرا لحجم الدمار في البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المرافق الصحية، والمياه، والصرف الصحي فهناك احتمالية كبيرة لتفشي الأمراض.

واكد البيان أن توقف إجراءات توفير المطاعيم ونقص أدوية علاج الأمراض السارية يزيدان من خطورة تسارع تفشي الأمراض المعدية في القطاع.

وقال الموقعون على البيان الذين شاركوا في الاجتماع غير الرسمي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة المنبثق عن مبادرة "اجتماعات العقبة"،التي عقدت في عمان، في 30 تشرين الثاني الماضي، إنه تم اجراء نقاشات صريحة حول الفجوات والتحديات التي تواجهها الاستجابة الحالية والتباحث حول الآليات والأنظمة والمحددات التي تعيق الجهود الإغاثية.

وأضافوا، أن مبادئ الحياد وعدم الانحياز تأتي في جوهر عملنا كجهات فاعلة في المجال الإنساني، وان هدفنا الأساسي هو التخفيف من المعاناة الإنسانية، مبينين أنه بالرغم من أن جميع المنظمات والوكالات الإنسانية المعنية لم تدخر جهدا في الاستجابة، إلا أن حجم المساعدات الحالية يشكل جزءا بسيطا جدا من الحاجات المتزايدة.

ودعوا إلى وقف العمليات العدائية لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية. وإلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كبير والعمل على استمرارها دون انقطاع.

وقالت المنظمات الأممية في بيانها، إن أولوياتها تضمن تكثيف جهود الإغاثة كافة عبر ممرات إضافية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم سالم وتسهيل إجراءات التفتيش وإصدار الموافقات.

هذه نقطة جوهرية، لأن معبر رفح ليس مجهزا لاستيعاب هذا المستوى من الحركة.

كما دعت الى الاستمرار في إعطاء الأولوية للتوفير الآمن وغير المنقطع وغير المشروط للمياه والغذاء، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، والمأوى. وتسريع فحص ونقل من يعانون من إصابات حرجة، خاصة الأطفال، إلى مرافق طبية خارج قطاع غزة و زيادة وتيرة إيصال المساعدات وتزويد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، ليشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مستلزمات علاج الجروح، والتخدير والمضادات الحيوية.

وطالبت بالتوسع في تزويد الوقود داخل غزة كمتطلب أساسي للإغاثة الإنسانية في جميع المجالات ذات الأولوية تقريبا وتلبية احتياجات المياه والنظافة في غزة عبر إعادة تأهيل البنى التحتية القائمة، بالإضافة إلى توفير وحدات دورات مياه واستحمام في الملاجئ المكتظة، إضافة إلى وحدات صغيرة لتنقية المياه، وضاغطات للنفايات الصلبة.

كما طالب البيان برفع القدرة الاستيعابية للخدمات الصحية وغرف العمليات الطبية في غزة عبر استحداث مستشفيات ميدانية جديدة وإعادة تأهيل مباني القطاع الصحي الموجودة إن أمكن، وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة مثل رعاية الأمومة، وحماية حقوق الأطفال، ومن ضمن ذلك حقهم في التعليم والحماية والتغذية والصحة في ظل انخفاض درجات الحرارة وإعطاء الأولوية لتوفير الملابس الدافئة والبطانيات وغيرها للوقاية من البرودة.

وبينوا، ان من ضمن الاولويات تسهيل التدوير بين الطواقم الطبية والإغاثية من وإلى غزة وتوفير شبكات اتصالات فعالة لتمكين الطواقم الإنسانية والإغاثية من التواصل مع بعضهم البعض لتنسيق جهود الاستجابة الإنسانية.

واكدوا ان غزة كانت تواجه تحديات إنسانية هائلة حتى قبل التصعيد الأخير، وسوء الأوضاع في القطاع وقد وصل الآن إلى مستويات غير مسبوقة وإن هذه الأولويات المقترحة عملية وقابلة للتطبيق، ومن شأنها أن تخفف من معاناة 2.3 مليون مدني.

واشاروا الى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان غزة وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، ضمن المستوى المطلوب.

يذكر ان المنظمات المصدرة للبيان هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة أنيرا ومنظمة كير العالمية وبرنامج الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وأطباء بلا حدود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة هانديكاب انترناشونال والهلال الأحمر المصري وأوكسفام وجمعية الهلال الأحمر الأردني ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر والكويتي وجمعية العون الطبي للفلسطينيين وميرسي كور الهلال الأحمر التركي وجمعية إغاثة أطفال فلسطين وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قطر الخيرية ومؤسسة إنقاذ الطفل ومنظمة الصحة العالمية.

--(بترا)

م خ / أ أ/س س

07/12/2023 11:41:28