الأمن العام يستجيب لـ18 ألف اتصال خلال المنخفض الأخير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- أكدت مديرية الأمن العام استجابتها لـ18 ألف اتصال خلال المنخفض الأخير منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح يوم أمس الأربعاء،
وقال رئيس شعبة المراقبة والسيطرة، المقدم محمد ابو عرابي في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن مديرية الأمن العام استجابت خلال تلك الفترة لحوالي 150 بلاغا تعلقت بالحالة الجوية وخاصة إخلاء الأشخاص المحاصرين وارتفاع مناسيب المياه.
وأضاف أن تقنية تحديد موقع المتصل وفرت الكثير من الوقت والجهد على الجهات الأمنية ورفعت سرعة الاستجابة، إلا أن بعض الاتصالات تبين بعد الوصول لها أنها غير طارئة، موضحا ضرورة تركيز الاتصالات في مثل هذه الأوقات على الحالات الطارئة لضمان وصول الخدمات إلى جميع طالبيها، دون استنزاف للجهود والمقدرات، خاصة لفرق الإنقاذ والإسعاف من الدفاع المدني.
من جهته، اشار رئيس قسم التثقيف الوقائي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في الدفاع المدني الرائد سند المناصير، الى ان مديرية الدفاع المدني قدمت خلال المنخفض الجوي خدماتها الإنسانية من خلال استجابتها لعدد من البلاغات الواردة، كان أبرزها في محافظة الكرك حيث تم إخلاء 16 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار من داخل أحد المنازل وتأمينهم إلى منطقه آمنه.
وفي محافظة الزرقاء، قدمت كوادر الدفاع المدني يد العون والمساعدة لساكني عمارة حاصرتها المياه، بينما أخلت فرق الدفاع المدني في مادبا شخصين حاصرتهما مياه الأمطار داخل إحدى المزارع إلى منطقة آمنة.
فيما تعاملت كوادر دفاع مدني شرق عمان مع عدد من البلاغات نتيجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من المنازل السكنية حيث تم التعامل معها دون وقوع اصابات تذكر.
يذكر أن مديرية الامن العام ومن خلال مديرية الدفاع المدني ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية فعلت خطتها الإعلامية والتوعوية الخاصة بفصل الشتاء، التي كان لها الأثر الإيجابي في رفع الحس الوقائي لدى المواطنين وأبدوا تعاونا واستعدادا أسهم في التقليل من الحوادث والحد منها في جميع أنحاء المملكة، فضلا عن الجاهزية والتشاركية بين مؤسسات الدولة التي أسهمت في تحقيق ذلك.
ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد "911 " لطلب المساعدة عند الحاجة في حالات الطوارئ.
--(بترا)
ل م/ أ أ / س س
07/12/2023 11:40:26
MENAFN07122023000117011021ID1107552192
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