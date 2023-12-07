الأمن العام يستجيب لـ18 ألف اتصال خلال المنخفض الأخير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أكدت مديرية الأمن العام استجابتها لـ18 ألف اتصال خلال المنخفض الأخير منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح يوم أمس الأربعاء،

وقال رئيس شعبة المراقبة والسيطرة، المقدم محمد ابو عرابي في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن مديرية الأمن العام استجابت خلال تلك الفترة لحوالي 150 بلاغا تعلقت بالحالة الجوية وخاصة إخلاء الأشخاص المحاصرين وارتفاع مناسيب المياه.

وأضاف أن تقنية تحديد موقع المتصل وفرت الكثير من الوقت والجهد على الجهات الأمنية ورفعت سرعة الاستجابة، إلا أن بعض الاتصالات تبين بعد الوصول لها أنها غير طارئة، موضحا ضرورة تركيز الاتصالات في مثل هذه الأوقات على الحالات الطارئة لضمان وصول الخدمات إلى جميع طالبيها، دون استنزاف للجهود والمقدرات، خاصة لفرق الإنقاذ والإسعاف من الدفاع المدني.

من جهته، اشار رئيس قسم التثقيف الوقائي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في الدفاع المدني الرائد سند المناصير، الى ان مديرية الدفاع المدني قدمت خلال المنخفض الجوي خدماتها الإنسانية من خلال استجابتها لعدد من البلاغات الواردة، كان أبرزها في محافظة الكرك حيث تم إخلاء 16 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار من داخل أحد المنازل وتأمينهم إلى منطقه آمنه.

وفي محافظة الزرقاء، قدمت كوادر الدفاع المدني يد العون والمساعدة لساكني عمارة حاصرتها المياه، بينما أخلت فرق الدفاع المدني في مادبا شخصين حاصرتهما مياه الأمطار داخل إحدى المزارع إلى منطقة آمنة.

فيما تعاملت كوادر دفاع مدني شرق عمان مع عدد من البلاغات نتيجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من المنازل السكنية حيث تم التعامل معها دون وقوع اصابات تذكر.

يذكر أن مديرية الامن العام ومن خلال مديرية الدفاع المدني ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية فعلت خطتها الإعلامية والتوعوية الخاصة بفصل الشتاء، التي كان لها الأثر الإيجابي في رفع الحس الوقائي لدى المواطنين وأبدوا تعاونا واستعدادا أسهم في التقليل من الحوادث والحد منها في جميع أنحاء المملكة، فضلا عن الجاهزية والتشاركية بين مؤسسات الدولة التي أسهمت في تحقيق ذلك.

ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد "911 " لطلب المساعدة عند الحاجة في حالات الطوارئ.

--(بترا)

ل م/ أ أ / س س

07/12/2023 11:40:26