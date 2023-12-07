الأزهر الشريف: ما يحدث في غزة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة7 كانون الأول (بترا)- أكد الأزهر الشريف، أن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وأن هناك تعمد لقتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ والشباب وقصف المستشفيات والتهجير القسري مع غلق كافة المنافذ

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني مع عضو البرلمان الاتحادي الألماني، لمياء قدور، والمستشار الأول لشؤون سياسات الشرق الأوسط، كارستن فيلاند مساء امس الأربعاء .

وأكد الدكتور الضويني، أن المنهج الأزهري الوسطي الذي دائما ما يدعو للسلام والتسامح يفرض علينا أن نصف الأشياء بحقيقتها وأن ننصر الحق والعدل ولايجب تجزئة المعايير الإنسانية.

--(بترا)

ن ا/ أ أ / س س

07/12/2023 11:09:05