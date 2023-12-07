الصين: بدء تشغيل أعمق مختبر فيزيائي تحت الأرض على مستوى العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- بدأت الصين اليوم الخميس، تشغيل أعمق وأكبر مختبر فيزيائي يقع على عمق 2400 متر تحت الأرض، بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب البلاد، ما يجعله المختبر الأكبر تحت الأرض على مستوى العالم.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، يُعد المختبر العميق ذو الإشعاع المنخفض للغاية "دورف" للتجارب الفيزيائية المتقدمة، المرحلة الثانية من مشروع مختبر "جينبينغ" تحت الأرض في الصين، ويتمتع بسعة فضاء إجمالية تبلغ 330 ألف متر مكعب، حيث بدأت أعمال بنائه في شهر كانون الأول من العام 2020.

ووفقا للخبراء في جامعة "تشينغهوا"، فإن هذا المختبر سيوفر فضاء نظيفا لسعيهم وراء المادة غير المرئية المعروفة باسم "المادة المظلمة"، حيث إن العمق الشديد يساعد على حجز معظم الأشعة الفضائية التي تعرقل المراقبة.

ومن جهته قال البروفيسور يويه تشيان بالجامعة، إن المختبر سيصبح مركزا عالميا للبحوث العلمية العميقة تحت الأرض، بإمكانه القيام بتكامل التخصصات المتعددة بما في ذلك فيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية النووية وعلوم الحياة، لتعزيز وتطوير البحوث في الصين في المجالات المتقدمة ذات الصلة.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

07/12/2023 11:07:48