الصين: بدء تشغيل أعمق مختبر فيزيائي تحت الأرض على مستوى العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- بدأت الصين اليوم الخميس، تشغيل أعمق وأكبر مختبر فيزيائي يقع على عمق 2400 متر تحت الأرض، بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب البلاد، ما يجعله المختبر الأكبر تحت الأرض على مستوى العالم.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، يُعد المختبر العميق ذو الإشعاع المنخفض للغاية "دورف" للتجارب الفيزيائية المتقدمة، المرحلة الثانية من مشروع مختبر "جينبينغ" تحت الأرض في الصين، ويتمتع بسعة فضاء إجمالية تبلغ 330 ألف متر مكعب، حيث بدأت أعمال بنائه في شهر كانون الأول من العام 2020.
ووفقا للخبراء في جامعة "تشينغهوا"، فإن هذا المختبر سيوفر فضاء نظيفا لسعيهم وراء المادة غير المرئية المعروفة باسم "المادة المظلمة"، حيث إن العمق الشديد يساعد على حجز معظم الأشعة الفضائية التي تعرقل المراقبة.
ومن جهته قال البروفيسور يويه تشيان بالجامعة، إن المختبر سيصبح مركزا عالميا للبحوث العلمية العميقة تحت الأرض، بإمكانه القيام بتكامل التخصصات المتعددة بما في ذلك فيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية النووية وعلوم الحياة، لتعزيز وتطوير البحوث في الصين في المجالات المتقدمة ذات الصلة.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
07/12/2023 11:07:48
MENAFN07122023000117011021ID1107552190
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