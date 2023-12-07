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الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في حربه على غزة إلى 413

12/7/2023 4:29:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الاول (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس مقتل جنديين من جنوده خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، وفق هيئة البث العبرية.
وبإعلان جيش الاحتلال، مقتل جنديين من جنوده، ترتفع حصيلة القتلى إلى 88 منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 413 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/اغ
07/12/2023 11:13:57

MENAFN07122023000117011021ID1107552189

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