الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في حربه على غزة إلى 413

الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في حربه على غزة إلى 413
التاريخ
12/7/2023 4:29:07 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الاول (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس مقتل جنديين من جنوده خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، وفق هيئة البث العبرية.
وبإعلان جيش الاحتلال، مقتل جنديين من جنوده، ترتفع حصيلة القتلى إلى 88 منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 413 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/اغ
07/12/2023 11:13:57
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