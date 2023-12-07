مصر تجدد رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 كانون الأول(بترا)- جددت مصر رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، مع ضرورة ازالة العوائق التى تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وبصورة مستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور "بن كاردن"، في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية.

‏‎وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل الي وقف كامل ومستدام لإطلاق النار حمايةً لأرواح المدنيين.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالدور المصري في المنطقة، معرباً عن شكره وتقديره لدور مصر في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمساهمة في تحقيق الهدنة السابقة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الثالثة.

--(بترا)

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07/12/2023 10:44:38