مجموعة السبع تدعو لتحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)-دعت مجموعة السبع الليلة الماضية، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال قادة دول مجموعة السبع في بيان، عقب اجتماعهم أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو "نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة"، مؤكدين الحاجة إلى العودة لعملية سلام أكثر شمولا والتمسك بالدولة الفلسطينية في إطار حل وفقا لـ"مبدأ الدولتين".

وأشار بيان قادة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، الى ضرورة القيام بتحرك يبدو أكثر إلحاحا لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين دعمهم وتشجيعهم لإعلان هدن إنسانية جديدة لتحقيق هذا الغرض.

وأعربت المجموعة عن قلقها الشديد للتأثير المدمر للنزاع على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، داعية إلى فتح معابر جديدة، بالاضافة إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر الذي تدخل المساعدات الإنسانية عبره حاليا.

--(بترا)

رصد/أغ /أ أ/ س س

07/12/2023 10:34:39