اجتماع تنسيقي بين تنظيم الاتصالات وشركات توصيل الطلبات المرخصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة ومشغلي البريد الخاص "شركات توصيل الطلبات" بهدف تقديم الخدمات البريدية للمستفيدين على النحو الأمثل بما ينسجم مع القوانين والتشريعات التنظيمية النافذة.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس السرحان اجتماعاً تنسيقيًا بين الهيئة وعدد من ممثلي شركات توصيل الطلبات من خلال الدراجات الآلية، في مبنى الهيئة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، حضر الاجتماع أعضاء من مجلس المفوضين وعدد من المعنيين في الهيئة لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بخدمات التوصيل، خاصة ما يتعلق ببعض الممارسات والسلوكيات التي يمارسها سائقو الدراجات الآلية على الطرقات وعند تقديم الخدمة للمستفيد آخذين في الاعتبار الملحوظات والشكاوى بهذا الخصوص.

وشدد السرحان على ضرورة التقيد التام والالتزام بقانون السير المعمول به حالياً للحد من ارتكاب المخالفات من خلال التجاوزات الخاطئة لبعض سائقي هذه الفئة من وسائل النقل، والتقيد بتعليمات الإجراءات والتدابير الأمنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة لسنة 2009، خصوصاً المواد المتعلقة بحفظ البعيثة البريدية، بالإضافة الى ضرورة متابعة الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة ومعالجتها بالسرعة الممكنة، والتأكيد على موضوع إبراز هوية المشغل من خلال وضع الشعار الخاص بالشركة على مركبة السائق.

وأعرب ممثلو الشركات خلال الاجتماع "طلبات، كريم، الكنغر السريع، الرعد، أنا للتوصيل المنزلي، الدكن، بوشر، التفوق التقني وأبك" عن شكرهم للهيئة وتقديرهم للدور الذي تلعبه في مجال تعزيز الشراكة مع المشغلين، وحرصها على متابعة القضايا التي تواجه العاملين في قطاع البريد في المملكة، إلى جانب تقديمهم مبادرات هادفة تتعلق بأمن وسلامة سائقي السكوتر وتوفير فرص تمويل للمركبات والدراجات لهم وتمكينهم بالدورات التدريبية وغيرها.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات تضمنت الاستمرار في عقد جلسات العصف الذهني مع الشركاء المعنيين، بهدف دراسة الموضوعات المتعلقة بتوصيل الطلبات والخروج بإطار تنظيمي واضح وداعم للقطاع البريدي، إلى جانب تشكيل لجنة استشارية ودراسة مدى إمكانية ربط الشركات على نظام الشكاوى الخاص بالهيئة.

--(بترا)

غ ح / أ أ/س س

07/12/2023 10:15:36