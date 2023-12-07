رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن دعمه الكامل للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وبحسب القناة الإسبانية العامة، كتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس، أن "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق، أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".

ويعد سانشيز، أحد أكثر القادة انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى "التحرّك فورا وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

و أرسل غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، في عام 2017، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".

وكان سانشيز أبدى في مقابلة مع القناة الإسبانية العامة، الأسبوع الماضي، "شكوكا جدية" بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي.

وتابع أن على العالم أن يقول لإسرائيل إن "عليها أن تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني"، وأضاف "استناداً إلى الصور التي نشاهدها والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون لا سيما الأولاد والفتيات، لدي شكوك جدية" في أنها تقوم بذلك.

وأثارت مواقف سانشيز الذي يرى أنه "من مصلحة" الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، توترات مع حكومة نتانياهو التي اتهمته "بدعم الإرهاب".

وتصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل بعد زيارة قام بها سانشيز إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الأسبوع الماضي.

وقال سانشيز خلال زيارته إن "قتل المدنيين الأبرياء بدون تمييز في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق".

واعتبر "إن إيجاد حل لأزمة غزة لا يكفي"، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يتخذ "نهجا شاملا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بما "يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ودعا سانشيز إلى "اعتراف المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين".

--(بترا)

رصد/أغ / س س

07/12/2023 09:49:51