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طقس بارد نسبياً في معظم المناطق اليوم ولطيف غدًا

12/7/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)-تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من شمال المملكة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً لتسود أجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
فيما يطرأ السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ يوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الاجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8 وفي مرتفعات الشراة 15 - 7، وفي مناطق البادية 19 - 11 وفي مناطق السهول 18 - 10، وفي الأغوار الشمالية 23 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص / س س
07/12/2023 09:08:46

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