23 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن 17 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وإصابة عشرات آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الماشي في مخيم المغازي، مشيرةً إلى أن المنزل كان يؤوي عائلات نازحة، وأن القصف ألحق أضرارا أيضا بمنزل مجاور.

كما استشهد 6 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات على منازل لعائلات عصفورة والنجار وأبو العسل وعويضة في شارع النزهة، ومحيط مسجد الخلفاء، كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة أبو حسين، في جباليا شمال قطاع غزة، ما أوقع عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصف طيران الاحتلال مخيم جباليا بقنابل الفسفور المحرم دوليا، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، وأدى إلى نشوب حرائق.

وأضطر مواطنون فلسطينيون في مخيم جباليا، إلى دفن عشرات الشهداء في مقبرة جماعية داخل المخيم، مع استمرار القصف الإسرائيلي وحصار المخيم من دبابات الاحتلال وقناصته.

وفي جنوب قطاع غزة، واصل طيران الاحتلال غاراته على منازل المواطنين وأنحاء متفرقة في محافظة خان يونس، بالتزامن مع قصف زوارق الاحتلال الحربية لساحل خان يونس ورفح بشكل مكثف.

وقصف طيران الاحتلال أرضًا زراعية في خربة العدس، ومنزلا لعائلة صادق في شارع جلال، وشن غارات في محيط شارع 5 والمناطق الشرقية من خان يونس.

ووصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس، شهداء وجرحى من قصف طيران الاحتلال لمنازل المواطنين شرقي مسجد صلاح الدين وحارة المجايدة وسط خان يونس.

وفي دير البلح وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلا بشارع البركة، كما شن سلسلة غارات على النصيرات، وقصف منزلا لعائلة الشريف في شارع يافا بمدينة غزة، وأطلق وابلا من قنابل الغاز السام شرق حي الشيخ رضوان في غزة، ما تسبب بإصابات بالاختناق بين المواطنين. ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

ومع خروج مستشفيات شمال القطاع كافة عن الخدمة، واشتداد غارات الاحتلال، وعدم تمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من التنقل والوصول إلى المنطقة، يتعذر انتشال الجرحى من تحت أنقاض المنازل التي تدمر على رؤوس ساكنيها، ما يؤدي إلى استشهادهم. كما أن عددا من الجرحى الذين يتم انتشالهم، لا تتوفر الإمكانيات لعلاجهم، حتى لو كانت إصابتهم متوسطة، وينزفون حتى الاستشهاد.

--(بترا)

رصد/اغ

07/12/2023 08:13:59