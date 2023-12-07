ريهام عبد الغفور وناهد السباعى.. نفس الوجع والحزن على فراق الحبايب

MENAFN - Youm7) دائما كانوا يعبرون عن حبهم الشديد لأعز الحبايب وغلاوتهم وفخرهم بهم و دوما يختمون كلامهم بكلمة ربنا يطول فى عمرهم لأنهم كانوا شديدين التعلق بهم وأى مقابلة أو لقاء تلفزيوني يحكون عنهم و لا يتخيلون حياتهم بدونهم.

وفى أقل من يوم عاشت كل من النجمة ريهام عبد الغفور والفنانة ناهد السباعى نفس الوجع والحزن على فراق أعز الحبايب ومصدر السعادة والحنان والسند لهما فراق والد ريهام عبد الغفور النجم أشرف عبد الغفور وفراق والدة ناهد السباعى المنتجة ناهد فريد شوقى.

ريهام عبد الغفور ووالدها





وكانت الفنانة ناهد السباعى، تقول دائما: "مرتبطة بوالدتى جدا وطول الوقت معاها وبتعلم منها وهى قوية جدا ومثقفة وبنحب نتصور مع بعض جدا وبخاف عليها أوى"، أما النجمة ريهام عبد الغفور كانت دائما تتحدث أنها شديدة التعلق بوالدها ولا تستطيع تخيل حياتها بدونه لانه مصدر حياتها وسعادتها وتكن له كل الفخر والاحترام والحب.

ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا الأحد الماضى عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت.

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من

تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.

ناهد السباعي ووالدتها





ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى الاثنين الماضى

وتنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ أن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.