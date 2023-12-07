محمود ترك يكتب: عمار الشريعي أقوى من الزمان دون إرهاق الخطط المسبقة

MENAFN - Youm7) بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ولد الموسيقار الراحل عمار الشريعي ، صاحب أحد أبرز التجارب الموسيقية العربية الملهمة، ولما لا وهو ابن المحافظة نفسها التي شهدت ميلاد عميد الأدب العربي طه حسين، الذي لم يمنعه فقدانه للبصر أن تصبح مؤلفاته مرشدا للمبدعين من بعده وأنارت أفكاره الكثير من الطرقات المظلمة، والمفارقة أن الشريعي وضع بعد ذلك وغنى بصوته رباعيات داخلية بمسلسل "الأيام" الذي يسجل قصة حياة عميد الأدب العربي الراحل.

عمار الشريعي الذي تمر اليوم ذكرى رحيله الـ11، أبصر قلبه حب الموسيقى على ألحان فنانين بعضهم لم يعاصرهم وآخرون كانوا على قيد الحياة، ومنهم محمد عبد الوهاب، محمد القصبجي، رياض السنباطي، زكريا أحمد، سيد مكاوي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ حمدي، وكما يقول في إحدى حواراته التليفزيونية القديمة : كل حد عمل نغمة حلوة اتعلمت منه.

دون أن يخطط لنفسه فنيا صعد اسم عمار الشريعي في الموسيقى وعالم التلحين، بل ترك الصدفة تحرك موهبته في الاتجاه الصحيح، والانتقال من عازف أكورديون إلى لاعب ماهر على الأورج، ثم إلى عالم التلحين ووضع بصمته الإبداعية الخاصة، كل ذلك دون أن يرهق عقله بوضع الخطط ومركزا فقط على تطوير موهبته، والشيء الوحيد الذي كان يدرك أنه سيفعله يوما ما هو أنه سيصبح ملحنا.

عمار الشريعي المولود في 16 أبريل عام 1948 لم يكن يعرف أنه بعد نحو 5 سنوت فقط من ميلاده سيتم تأسيس المركز النموذجي للمكفوفين – الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وقتئذ- ليلتحق به ويصبح من الرعيل الأول من المكفوفين المتعلمين، ووقت دخوله المركز كان أمامه 3 خيارات التعليم الديني، التعليم المهني، والموسيقى، وكانت زيارته إلى الأخيرة ولم تكن مجرد زيارة عادية أو عبثية.

أساتذة عمار الشريعي لمحوا موهبته سريعا، فالطالب النموذجي كان يجيد قراءة وكتابة النوتة الموسيقية وهو في الصف الرابع الابتدائي، ليكمل تعليمه الإعدادي ثم الثانوي، ويصبح ضمن ثالث دفعة تخرجت في المدسة نفسها.

مشوار عمار الشريعي

الهاوي الذي أمسك ذات مرة ألة الأكورديون من باب الشغف الموسيقى، بدأ مشوار الاحتراف عام 1970 وبعد 24 ساعة فقط من انتهائه من أداء امتحانات السنة النهائية بالجامعة، إذ يقول عن ذلك: ذهبت إلى معهد الموسيقى العربية وعزفت على الأوكورديون لتأتيني عروض للمشاركة في بعض الحفلات البسيطة، ثم تدرجت في الفرق الموسيقية حتى انضممت إلى فرقة صلاح عرام.

وضع عمار الشريعي أول ألحانه عام 1974 مع المطربة مها صبري إذ لحن لها أغنية "امسكوا الخشب" ورغم نجاحه رفقة أعماله أخرى تالية، إلا أن الموسيقار الراحل يصف لحن "أقوى من الزمان" غناء شادية عام 1978، بأنها الأولى التي تعبر عن روحه.

ألحان "أقوى من الزمان" نلمس فيها روح عمار الشريعي التي صاغها في عدة مقطوعات موسيقية تحفظها الذاكرة منها تترات مسلسلات "أرابيسك"، "رأفت الهجان"، "الشهد والدموع"، "زينب والعرش"، "أوبرا عايدة"، و"حديث الصباح والمساء".

كما صاغ ألحان موسيقى أفلام "أحلام هند وكاميليا"، "ليلة القبض على بكيرة وزغلول"، "حليم"، "كتيبة الإعدام"، "البريء"، وغيرها من الأعمال التي تبقى خالدة وأقوى من الزمان، للمبدع الذي غادر حياتنا يوم 7 ديسمبر عام 2012.