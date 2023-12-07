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عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي اليوم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

12/7/2023 4:28:45 AM
(MENAFN- Youm7) تتلقى أسرة المنتجة
ناهد فريد شوقي
التي رحلت عن عالمنا أول أمس عن عمر يناهز 73 عاما، العزاء في الراحلة اليوم الخميس بعد صلاة المغرب في قاعه الوهاب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في
تشييع جثمان الراحلة، والصلاة عليها، منهم: المنتج والمخرج محمد السباعى ابن الراحلة، وزوجته الفنانة آية سماحة وشقيقتها الفنانة منة سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد ابن أخت الراحلة، إضافة إلى داليا البحيرى وابنتها قسمت - حفيدة الراحلة - وهنا شيحة، المخرج محمد ياسين، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها، ميرفت أمين.

كما شارك فى
الجنازة
أيضا داليا مصطفى، المخرج شريف البندارى، المنتج محمود شميس، المخرج كريم العدل، هبة عبد الغنى، نرمين الفقى، أشرف زكى، مى نور الشريف، هشام اسماعيل، أحمد فريد، حمزة العيلى، المؤلف محمد الغيطى، مى الغيطى، سليمان عيد، سامح الصريطى، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، دنيا سمير غانم، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى وشقيقتها عبير فريد شوقى، بشرى، أحمد داش، المخرجة كاملة أبو ذكري، المؤلف عمرو محمود ياسين، المنتج محمد العدل.


ناهد فريد شوقي وأسرتها

المنتجة
ناهد فريد شوقى
تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى إبنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".







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