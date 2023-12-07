اكتساح Killers Of The Flower Moon في قائمة جوائز المجلس الوطني الأمريكي

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- Youm7) أعلن المجلس الوطني للمراجعة الأمريكي في دورته الـ 95، عن قائمة الفائزين لعام 2023، حيث تصدر فيلم "Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي أهم الجوائز، وتم تكريم الممثلة ليلي جلادستون والمخرج سكورسيزي لعملهما في هذا الفيلم التاريخي، الذي شارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وحصل فيلم "Killers of the Flower Moon" على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.
National Board of Review Awards 2023
وهذه القائمة الكاملة للفائزين بالمجلس الوطني للمراجعة لعام 2023 أدناه.
أفضل فيلم: Killers of the Flower Moon
أفضل مخرج: مارتن سكورسيزي عن فيلم Killers of the Flower Moon
أفضل ممثل: بول جياماتي عن The Holdovers
أفضل ممثلة: ليلي جلادستون عن فيلم Killers of the Flower Moon
أفضل ممثل مساعد: مارك روفالو عن فيلم Poor Things
أفضل ممثلة مساعدة: دافين جوي راندولف عن فيلم The Holdovers
جائزة NBR Icon: برادلي كوبر
أفضل سيناريو أصلي: ديفيد هيمنجسون عن فيلم The Holdovers
أفضل سيناريو مقتبس: توني ماكنمارا عن فيلم Poor Things
أفضل أداء غير متوقع: تيانا تايلور، A Thousand and One
أفضل ظهور إخراجي لأول مرة: سيلين سونج عن فيلم Past Lives
أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider-Man: Across the Spider-Verse
أفضل فيلم عالمي: Anatomy of a Fall
أفضل فيلم وثائقي: فيلم Still: A Michael J. Fox Movie
أفضل أداء متميز لـ فيلم: The Iron Claw
الإنجاز المتميز في السينما: المخرج تشاد ستاهيلسكي ومنسقو الأعمال المثيرة ستيفن دونليفي وسكوت روجرز،
من فيلم John Wick: Chapter 4
الإنجاز المتميز في التصوير السينمائي: رودريجو بريتو، Barbie و Killers of the Flower Moon
أفضل الأفلام (حسب الترتيب الأبجدي):
Barbie
The Boy and the Heron
Ferrari
The Holdovers
The Iron Claw
Maestro
Oppenheimer
Past Lives
Poor Things
أفضل 5 أفلام عالمية (حسب الترتيب الأبجدي):
La Chimera
Fallen Leaves
The Teachers' Lounge
Tótem
The Zone of Interest
أفضل 5 أفلام وثائقية (حسب الترتيب الأبجدي):
20 Days in Mariupol
32 Sounds
The Eternal Memory
The Pigeon Tunnel
A Still Small Voice
أفضل 10 أفلام مستقلة (حسب الترتيب الأبجدي):
All Dirt Roads Taste of Salt
All of Us Strangers
BlackBerry
Earth Mama
Flora and Son
The Persian Version
Scrapper
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Theater Camp
A Thousand and One
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