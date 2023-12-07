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اكتساح Killers Of The Flower Moon في قائمة جوائز المجلس الوطني الأمريكي

12/7/2023 4:28:45 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المجلس الوطني للمراجعة الأمريكي في دورته الـ 95، عن قائمة الفائزين لعام 2023، حيث تصدر فيلم "Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي أهم الجوائز، وتم تكريم الممثلة ليلي جلادستون والمخرج سكورسيزي لعملهما في هذا الفيلم التاريخي، الذي شارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وحصل فيلم "Killers of the Flower Moon" على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.




National Board of Review Awards 2023


وهذه القائمة الكاملة للفائزين بالمجلس الوطني للمراجعة لعام 2023 أدناه.

أفضل فيلم: Killers of the Flower Moon

أفضل مخرج: مارتن سكورسيزي عن فيلم Killers of the Flower Moon

أفضل ممثل: بول جياماتي عن The Holdovers

أفضل ممثلة: ليلي جلادستون عن فيلم Killers of the Flower Moon

أفضل ممثل مساعد: مارك روفالو عن فيلم Poor Things

أفضل ممثلة مساعدة: دافين جوي راندولف عن فيلم The Holdovers

جائزة NBR Icon: برادلي كوبر

أفضل سيناريو أصلي: ديفيد هيمنجسون عن فيلم The Holdovers

أفضل سيناريو مقتبس: توني ماكنمارا عن فيلم Poor Things

أفضل أداء غير متوقع: تيانا تايلور، A Thousand and One

أفضل ظهور إخراجي لأول مرة: سيلين سونج عن فيلم Past Lives

أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider-Man: Across the Spider-Verse

أفضل فيلم عالمي: Anatomy of a Fall

أفضل فيلم وثائقي: فيلم Still: A Michael J. Fox Movie

أفضل أداء متميز لـ فيلم: The Iron Claw

الإنجاز المتميز في السينما: المخرج تشاد ستاهيلسكي ومنسقو الأعمال المثيرة ستيفن دونليفي وسكوت روجرز،
من فيلم John Wick: Chapter 4

الإنجاز المتميز في التصوير السينمائي: رودريجو بريتو، Barbie و Killers of the Flower Moon


أفضل الأفلام (حسب الترتيب الأبجدي):


Barbie

The Boy and the Heron

Ferrari

The Holdovers

The Iron Claw

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things


أفضل 5 أفلام عالمية (حسب الترتيب الأبجدي):


La Chimera

Fallen Leaves

The Teachers' Lounge

Tótem

The Zone of Interest


أفضل 5 أفلام وثائقية (حسب الترتيب الأبجدي):


20 Days in Mariupol

32 Sounds

The Eternal Memory

The Pigeon Tunnel

A Still Small Voice


أفضل 10 أفلام مستقلة (حسب الترتيب الأبجدي):


All Dirt Roads Taste of Salt

All of Us Strangers

BlackBerry

Earth Mama

Flora and Son

The Persian Version

Scrapper

Showing Up

Theater Camp

A Thousand and One








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