وفاة الفنان السوري سعيد عبد السلام ونقابة الفنانين السوريين تنعى الفقيد

MENAFN - Youm7) نعت نقابة الفنانين السوريينالفنان السوري سعيد عبد السلام الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 84 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت النقابة عبر الفيسبوك صورة للفنان الراحل، معلقة عليها: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير

الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

نقابة الفنانين السوريين





ولد الفنان السوري سعيد عبد السلام في حي الصالحية في العاصمة دمشق عام 1941، وفقد والده في العدوان الفرنسي عام 1945، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية السورية الشهيرة، حيث بدأ العمل الفني في إذاعة دمشق عام 1958.

ومن أبرز أعماله المسرحية: " محطات ممنوعة، بين ساعة وساعة، الأب، النهب، ساعة حلوة، حبس الأحلام، المفتش العام، الفخ، وغيرها من الأعمال، بينما شارك في أفلام مثل: "الرابعة بتوقيت الفردوس"، و"زواج على الطريقة المحلية"، فضلا عن عدد من الأعمال الدرامية منها: "مثل حرب السنوات الأربع"، و"الغيوم البيضاء"، و"الوسيط"، وكانت أخر أعماله الدرامية الجزء الثاني عشر من مسلسل "باب الحارة" عام 2022.



