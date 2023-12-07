طريقة عمل الكبدة المشوية بالرمان والليمون.. لذيذة وسهلة التحضير

(MENAFN
- Youm7)
الكبدة من الأطعمة اللذيذة والمليئة بالفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وبالرغم من أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية لكن يمكن تناولها خلال اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن ولكن من خلال شويها، لذا نستعرض فى هذا التقرير،
طريقة عمل الكبدة المشوية بالرمان والليمون على طريقة الشيف مي صيام .
كبدة بالرمان طريقة عمل الكبدة المشوية بالرمان والليمون: المكونات:
نصف كيلو كبدة شرائح.
ملح.
كمون.
كزبرة ناشفة.
ربع كوب خل .
ليمون.
3 ملاعق عصير رمان.
5 فصوص ثوم.
طريقة عمل الكبدة المشوية بالرمان والليمون:
افرمي الثوم مع الملح و الكمون والكزبرة والخل.
ثم قومي بتتبيل الكبدة
واتركيها في التتبيلة ساعتين.
ثم قومي بشواء الكبدة على الجريل أو شويها على مقلاة غير لاصقة حتى تحصل على اللون من كل جهة فقط و تقدم لأفراد الأسرة، ويحذر تركها
على النار مدة طويلة حتي يسهل تناولها وتزين بالرمان والليمون، أيضًا يمكن تقديمها مع أطباق الأرز أو المكرونة أو الأرز الأبيض على حسب الرغبة، أو تقديمها فى ساندويتشات وبعض أطباق السلطة الخضراء.
الكبدة المشوية بالرمان
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