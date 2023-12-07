طريقة عمل الكبدة المشوية بالرمان والليمون.. لذيذة وسهلة التحضير

الكبدة من الأطعمة اللذيذة والمليئة بالفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وبالرغم من أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية لكن يمكن تناولها خلال اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن ولكن من خلال شويها، لذا نستعرض فى هذا التقرير،

طريقة عمل الكبدة المشوية بالرمان والليمون على طريقة الشيف مي صيام .

كبدة بالرمان طريقة عمل الكبدة المشوية بالرمان والليمون: المكونات:

نصف كيلو كبدة شرائح.

ملح.

كمون.

كزبرة ناشفة.

ربع كوب خل .



ليمون.

3 ملاعق عصير رمان.

5 فصوص ثوم.

طريقة عمل الكبدة المشوية بالرمان والليمون:

افرمي الثوم مع الملح و الكمون والكزبرة والخل.

ثم قومي بتتبيل الكبدة

واتركيها في التتبيلة ساعتين.

ثم قومي بشواء الكبدة على الجريل أو شويها على مقلاة غير لاصقة حتى تحصل على اللون من كل جهة فقط و تقدم لأفراد الأسرة، ويحذر تركها

على النار مدة طويلة حتي يسهل تناولها وتزين بالرمان والليمون، أيضًا يمكن تقديمها مع أطباق الأرز أو المكرونة أو الأرز الأبيض على حسب الرغبة، أو تقديمها فى ساندويتشات وبعض أطباق السلطة الخضراء.





الكبدة المشوية بالرمان



