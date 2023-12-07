بتسافر وتتفسح.. فرانكى معزة أليفة زارت جميع القارات إلا واحدة

(MENAFN
- Youm7) يجد الكثير من الأشخاص متعتهم الشخصية فى السفر حول الدول، لمشاهدة الغرائب والعادات المختلفة، ولكسب ثقافات جديدة، ولكن أن تجد "عنزة " هى التى تسافر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية فهو الأمر الغريب، حيث تقضى "عنزة" أليفة عدة أشهر سنويا فى الترحال حول الولايات المتحدة على متن كارافان من نوع "Airstream"، برفقة مالكيها كيت باتلز وزوجها تشاد، اللذين تزوجا منذ حوالى عقد من الزمن.
فرانكى
كيت، صاحبة العنزة فرانكى قالت لـ cnn، "لم نكن نعرف مدى قابليتها للسفر، ولكنها تأقلمت سريعا، ففرانكى لديها جمهور فى جميع القارات باستثناء قارة واحدة.. يجب أن أجد شخصا من القارة القطبية الجنوبية يكون مهتما بمتابعة فرانكى"، وفقا لـ cnn.
فرانكي فى احدى المغامرات
الثلاثى سافر إلى أماكن مثل صحارى الجنوب الغربى، والغرب الأوسط، ومونتانا، ووايومنغ، وأيداهو، وجمعوا أكثر من 20 ألف متابع على موقع "إنستجرام"
فى الحساب المسمى بـ " argosyodyssey"
فى احدى الرحلات
البداية تحدثت كيت عن حبها للماعز وكيف اصطحبها أحد الأصدقاء إلى مزرعة فى ولاية تينيسى الأمريكية وأهداها "فرانكى"، معربة عن سعادتها الغامرة حينها، فاصطحبت كيت العنزة إلى منزلهما فى آشفيل بولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث كانا يعيشان مع أولاد تشاد، وسرعان ما أصبحت "فرانكى" جزءًا من العائلة.
كيت وتشاد وفرانكى
وتقول كيت، "كنا نفكر فى الشكل الذى سيبدو عليه الفصل التالى من حياتنا، بعد رحيل الأولاد.. لذا قرّرنا أن نختار مدينة وولاية جديدة ونقوم ببعض الرحلات".
من داخل الكرفان
ولتجربة فريدة فى المغامرة اشتريا فى عام 2016، سيارة "كرفان" موديل عام 1976 مستعملة، وقاما بتجديدها.
كان هناك شك فى تأقلم "فرانكى"، فقررا تركها مع صديق خلال تلك الرحلة الأولى، وانطلقا مدة 6 أشهر بهدف اختيار مكان سيكون قاعدتهما، حتى قررا فى النهاية اختيار مسار غرانت فى جنوب ولاية أوريجون".
فى الرحلة التالية، باع الثنائى منزلهما، واصطحبا فرانكى ورغم رحلات التخييم القصيرة فى ولاية كارولينا الشمالية، إلا أنها لم تقم برحلة برية طويلة من قبل، ولم يتأكدا ممّا يمكن توقعه، حتى تأكدا من استمتاع فرانكى بالرحلة.
يحب الثنائى باتلز زيارة الصحراء تحديدا، لأنها "صديقة جدًا للحيوانات الأليفة" نظرا لمساحة الأراضى العامة، ومع ذلك، فإن السفر مع حيوان أليف، لا سيما عنزة أليفة، يترافق مع صعوبات، إذ عليهما قضاء الكثير من الوقت فى البحث عن الأماكن المناسبة للحيوانات الأليفة، خصوصًا المطاعم، والحانات، ومسارات المشى لمسافات طويلة، لضمان أنها تستقبل "فرانكى".
بالتأكيد وجود فرانكى يقيد حركة الثنائى فى بعض الأوقات، حيث ينفصلان أحيانا ويتناوبان على زيارة المناطق التى لا تسمح بالماعز، فالمتنزهات الوطنية فى الولايات المتحدة عادة لا تكون صديقة للحيوانات الأليفة عندما يتعلق الأمر بمسارات المشى لمسافات طويلة.
تميل "فرانكى" إلى تناول طعام الماعز العادى، تعترف كيت بأنها مدللة بشكل لا يصدق، وغالبا ما تتلقى هدايا خاصة، إذ أوضحت: "نحن نقدم لها موزة كى تتناول فطورها كل صباح، فهى تحب ذلك".
ورغم أن حسابهما على وسائل التواصل الاجتماعى كان نشطًا منذ عام 2006، إلا أن شعبية "فرانكى" زادت عقب ظهور عائلة باتلز فى مسلسل "The Bond" على "ديسكوفرى"، الذى ركز على العلاقة بين البشر والحيوانات، العام الماضى.
MENAFN07122023000132011024ID1107552172