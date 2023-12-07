بتسافر وتتفسح.. فرانكى معزة أليفة زارت جميع القارات إلا واحدة

MENAFN - Youm7) يجد الكثير من الأشخاص متعتهم الشخصية فى السفر حول الدول، لمشاهدة الغرائب والعادات المختلفة، ولكسب ثقافات جديدة، ولكن أن تجد "عنزة " هى التى تسافر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية فهو الأمر الغريب، حيث تقضى "عنزة" أليفة عدة أشهر سنويا فى الترحال حول الولايات المتحدة على متن كارافان من نوع "Airstream"، برفقة مالكيها كيت باتلز وزوجها تشاد، اللذين تزوجا منذ حوالى عقد من الزمن.

فرانكى

كيت، صاحبة العنزة فرانكى قالت لـ cnn، "لم نكن نعرف مدى قابليتها للسفر، ولكنها تأقلمت سريعا، ففرانكى لديها جمهور فى جميع القارات باستثناء قارة واحدة.. يجب أن أجد شخصا من القارة القطبية الجنوبية يكون مهتما بمتابعة فرانكى"، وفقا لـ cnn.

فرانكي فى احدى المغامرات





الثلاثى سافر إلى أماكن مثل صحارى الجنوب الغربى، والغرب الأوسط، ومونتانا، ووايومنغ، وأيداهو، وجمعوا أكثر من 20 ألف متابع على موقع "إنستجرام"

فى الحساب المسمى بـ " argosyodyssey"

فى احدى الرحلات





البداية تحدثت كيت عن حبها للماعز وكيف اصطحبها أحد الأصدقاء إلى مزرعة فى ولاية تينيسى الأمريكية وأهداها "فرانكى"، معربة عن سعادتها الغامرة حينها، فاصطحبت كيت العنزة إلى منزلهما فى آشفيل بولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث كانا يعيشان مع أولاد تشاد، وسرعان ما أصبحت "فرانكى" جزءًا من العائلة.

كيت وتشاد وفرانكى





وتقول كيت، "كنا نفكر فى الشكل الذى سيبدو عليه الفصل التالى من حياتنا، بعد رحيل الأولاد.. لذا قرّرنا أن نختار مدينة وولاية جديدة ونقوم ببعض الرحلات".

من داخل الكرفان





ولتجربة فريدة فى المغامرة اشتريا فى عام 2016، سيارة "كرفان" موديل عام 1976 مستعملة، وقاما بتجديدها.

كان هناك شك فى تأقلم "فرانكى"، فقررا تركها مع صديق خلال تلك الرحلة الأولى، وانطلقا مدة 6 أشهر بهدف اختيار مكان سيكون قاعدتهما، حتى قررا فى النهاية اختيار مسار غرانت فى جنوب ولاية أوريجون".

فى الرحلة التالية، باع الثنائى منزلهما، واصطحبا فرانكى ورغم رحلات التخييم القصيرة فى ولاية كارولينا الشمالية، إلا أنها لم تقم برحلة برية طويلة من قبل، ولم يتأكدا ممّا يمكن توقعه، حتى تأكدا من استمتاع فرانكى بالرحلة.

يحب الثنائى باتلز زيارة الصحراء تحديدا، لأنها "صديقة جدًا للحيوانات الأليفة" نظرا لمساحة الأراضى العامة، ومع ذلك، فإن السفر مع حيوان أليف، لا سيما عنزة أليفة، يترافق مع صعوبات، إذ عليهما قضاء الكثير من الوقت فى البحث عن الأماكن المناسبة للحيوانات الأليفة، خصوصًا المطاعم، والحانات، ومسارات المشى لمسافات طويلة، لضمان أنها تستقبل "فرانكى".

بالتأكيد وجود فرانكى يقيد حركة الثنائى فى بعض الأوقات، حيث ينفصلان أحيانا ويتناوبان على زيارة المناطق التى لا تسمح بالماعز، فالمتنزهات الوطنية فى الولايات المتحدة عادة لا تكون صديقة للحيوانات الأليفة عندما يتعلق الأمر بمسارات المشى لمسافات طويلة.

تميل "فرانكى" إلى تناول طعام الماعز العادى، تعترف كيت بأنها مدللة بشكل لا يصدق، وغالبا ما تتلقى هدايا خاصة، إذ أوضحت: "نحن نقدم لها موزة كى تتناول فطورها كل صباح، فهى تحب ذلك".

ورغم أن حسابهما على وسائل التواصل الاجتماعى كان نشطًا منذ عام 2006، إلا أن شعبية "فرانكى" زادت عقب ظهور عائلة باتلز فى مسلسل "The Bond" على "ديسكوفرى"، الذى ركز على العلاقة بين البشر والحيوانات، العام الماضى.