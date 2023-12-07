5 معتقدات خاطئة عن خسارة الوزن.. منها اتباع حميات غذائية قاسية

(MENAFN
- Youm7) الكثيرات يرغبن فى الحصول على جسم مثالي، لذلك يتبعن نظاما غذائيا معينا ولكن في أغلب الأحيان لا يأتي بنتائج مثمرة، والسر أن هناك
عددا من المعتقدات الخاطئة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على عملية خسارة الوزن و الحصول على
جسم مثالي. وإليكٍ بعض هذه المعتقدات ونصائح لتجنبها وفقًا لما نشره موقع" health"
حمية غذائية وأدوية الاعتماد على الحميات الصارمة:
يعتقد البعض أن الحميات القاسية والتى تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية هي المفتاح لخسارة الوزن والحصول على الجسم المثالي. ومع ذلك، فإن الاعتماد الدائم على حميات صارمة يمكن أن يكون غير صحي وصعب الحفاظ عليه على المدى الطويل. بدلاً من ذلك، حاولي تبني نمط حياة صحي ومتوازن يشمل تناول الطعام الصحي و ممارسة النشاط البدني بانتظام.
الاعتماد على المكملات الغذائية والمنتجات السحرية:
قد يعتقد البعض أن المكملات الغذائية أو المنتجات السحرية يمكن أن تساعدهم في خسارة الوزن بسرعة. ومع ذلك، فإن معظم هذه المنتجات ليست ذات فعالية علمية مثبتة وقد يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها. وبدلاً من ذلك، اعملى على تناول وجبات صحية ومتوازنة واستشيرى متخصصا في التغذية إذا كنتِ بحاجة إلى مساعدة إضافية.
نظام غذائي
تجاهل الجانب النفسي :
الجانب النفسي والعاطفي لعملية فقدان الوزن وتحقيق الجسم المثالي أمر مهم. قد يؤدي التركيز الشديد على الجانب الجسدي فقط إلى إهمال الرعاية الذاتية الشاملة. وحاولى أن تكونى لطيفة مع نفسك وتعتني بصحتك العقلية والعاطفية أيضًا.
تحديد معايير جمال مثالية:
قد يكون لديك معيار محدد للجمال والجسم المثالي، وقد يؤدي هذا الاعتقاد إلى التوتر والاضطرابات الغذائية. يجب أن تتذكري أن الجمال يأتي بأشكال وأحجام مختلفة، وأن الأهم هو الشعور بالراحة والصحة في جسمك.
الانتظار للحصول على نتائج سريعة:
قد يكون الصبر هو أهم جزء في عملية فقدان الوزن وتحقيق الجسم المثالي. من المهم أن تتذكري أن تغير الجسم يستغرق وقتا وأنه لا يمكن أن يحدث بشكل سريع وفوري. قد تواجهين تقدمًا بطيئًا في بعض الأحيان، وقد يكون هناك تقدم وتراجع. استمرى في الإلتزام بنمط حياة صحي واعتمدى على تغييرات صغيرة ومستدامة على المدى الطويل.
إذا كنتِ تعملين على خسارة وزنك وتحقيق الجسم المثالي، فمن المهم أن تتفادي هذه المعتقدات الخاطئة. استشيرِى متخصصًا في التغذية واللياقة البدنية للحصول على مساعدة موثوقة وملائمة لاحتياجاتك الفردية. وتذكرى دائمًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الصحة والراحة العامة، بدلاً من مجرد الالتزام بمعايير جمال محددة.
MENAFN07122023000132011024ID1107552171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.