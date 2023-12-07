5 معتقدات خاطئة عن خسارة الوزن.. منها اتباع حميات غذائية قاسية

MENAFN - Youm7) الكثيرات يرغبن فى الحصول على جسم مثالي، لذلك يتبعن نظاما غذائيا معينا ولكن في أغلب الأحيان لا يأتي بنتائج مثمرة، والسر أن هناكعددا من المعتقدات الخاطئة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على عملية خسارة الوزن و الحصول علىجسم مثالي. وإليكٍ بعض هذه المعتقدات ونصائح لتجنبها وفقًا لما نشره موقع" health"

حمية غذائية وأدوية الاعتماد على الحميات الصارمة:

يعتقد البعض أن الحميات القاسية والتى تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية هي المفتاح لخسارة الوزن والحصول على الجسم المثالي. ومع ذلك، فإن الاعتماد الدائم على حميات صارمة يمكن أن يكون غير صحي وصعب الحفاظ عليه على المدى الطويل. بدلاً من ذلك، حاولي تبني نمط حياة صحي ومتوازن يشمل تناول الطعام الصحي و ممارسة النشاط البدني بانتظام.





الاعتماد على المكملات الغذائية والمنتجات السحرية:

قد يعتقد البعض أن المكملات الغذائية أو المنتجات السحرية يمكن أن تساعدهم في خسارة الوزن بسرعة. ومع ذلك، فإن معظم هذه المنتجات ليست ذات فعالية علمية مثبتة وقد يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها. وبدلاً من ذلك، اعملى على تناول وجبات صحية ومتوازنة واستشيرى متخصصا في التغذية إذا كنتِ بحاجة إلى مساعدة إضافية.

نظام غذائي





تجاهل الجانب النفسي :

الجانب النفسي والعاطفي لعملية فقدان الوزن وتحقيق الجسم المثالي أمر مهم. قد يؤدي التركيز الشديد على الجانب الجسدي فقط إلى إهمال الرعاية الذاتية الشاملة. وحاولى أن تكونى لطيفة مع نفسك وتعتني بصحتك العقلية والعاطفية أيضًا.

تحديد معايير جمال مثالية:

قد يكون لديك معيار محدد للجمال والجسم المثالي، وقد يؤدي هذا الاعتقاد إلى التوتر والاضطرابات الغذائية. يجب أن تتذكري أن الجمال يأتي بأشكال وأحجام مختلفة، وأن الأهم هو الشعور بالراحة والصحة في جسمك.

الانتظار للحصول على نتائج سريعة:

قد يكون الصبر هو أهم جزء في عملية فقدان الوزن وتحقيق الجسم المثالي. من المهم أن تتذكري أن تغير الجسم يستغرق وقتا وأنه لا يمكن أن يحدث بشكل سريع وفوري. قد تواجهين تقدمًا بطيئًا في بعض الأحيان، وقد يكون هناك تقدم وتراجع. استمرى في الإلتزام بنمط حياة صحي واعتمدى على تغييرات صغيرة ومستدامة على المدى الطويل.

إذا كنتِ تعملين على خسارة وزنك وتحقيق الجسم المثالي، فمن المهم أن تتفادي هذه المعتقدات الخاطئة. استشيرِى متخصصًا في التغذية واللياقة البدنية للحصول على مساعدة موثوقة وملائمة لاحتياجاتك الفردية. وتذكرى دائمًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الصحة والراحة العامة، بدلاً من مجرد الالتزام بمعايير جمال محددة.