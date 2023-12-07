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للعام الثاني على التوالي.. المقاولون العرب الأفضل فى تنزانيا لعام 2023

12/7/2023 4:28:39 AM
(MENAFN- Youm7) حصلت شركة المقاولون العرب للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل شركة مقاولات فى عام 2023 بدولة تنزانيا في مجال مشروعات الطاقة الكهرومائية وذلك عن أعمالها بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، وذلك في المسابقة التى نظمتها مؤسسة جوائز شرق أفريقيا للتشييد والبناء، والتي تهدف إلى تعزيز الطرق المبتكرة وجودة البناء والتنافسية فى جميع مجالات التشييد والبناء في منطقة شرق أفريقيا وهي منصة واسعة النطاق متخصصة فيما يتعلق بمنتجات وخدمات البناء.



تسلم الجائزة المهندس أحمد دسوقي مدير شركة المقاولون العرب التنزانية، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في العاصمة دار السلام، وسط حضور ممثلي الشركات الأفريقية المشاركة ضمن 20 فئة تضم أعمال المقاولات، صناعة الأسمنت، والمكاتب الاستشارية، والتكنولوجيا وغيرها من الفئات.



يأتي هذا التكريم تقديراً للدور الذى تقوم به الشركة في تنزانيا وتنفيذها للعديد من المشروعات على رأسها مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، والذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب - السويدى إليكتريك"، على نهر روفيجى.
















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